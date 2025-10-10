Киллер и соучастник убийства директора лицея, совершенного 23 года назад, задержаны в подмосковных Люберцах. Об этом говорится в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

«Следователями территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержаны киллер и пособник в убийстве директора лицея №10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса. Также они совершили покушение на убийство еще двух человек», — сказано в сообщении ведомства.

Обоим предъявили соответствующее обвинение (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, утром 10 октября 2002 года Менис был расстрелян киллером на пороге лицея. В борьбу со стрелком тогда вступил один из сотрудников учебного заведения и получил огнестрельные ранения. Также киллер выстрелил в еще в одного мужчину, который стал свидетелем произошедшего. После этого стрелок сел в машину, за рулем которой находился пособник, и оба скрылись.

Спустя 23 года удалось получить информации и доказательства причастности к преступлению двух мужчин. В СК отметили, что один из них житель Люберец, другой проживал в ДНР.

Убийство директора лицея заказал один из криминальных авторитетов, он заплатил киллеру $300. Спустя пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП, а его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными.

На опознании свидетель, который вступил в борьбу с киллером, опознал его. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.

