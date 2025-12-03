Власти Малайзии объявили о возобновлении поисков исчезнувшего в 2014 году над Южно-Китайским морем авиалайнера Boeing 777, сообщает AFP со ссылкой на министерство транспорта страны. Поисковая операция начнется 30 декабря 2025 года.

Согласно сообщению ведомства, поисками займется американская компания по исследованию морского дна Ocean Infinity. Операция будет сосредоточена в одном районе, в котором с наибольшей вероятностью находятся обломки самолета.

Последний раз поиски возобновляли в начале 2025 года. Тогда правительство страны заключило с Ocean Infinity договор по принципу «нет результатов поиска, не будет и оплаты». Контракт предполагал, что операцию будут проводить на участке площадью 15 тыс. кв. метров в южной части Индийского моря в 1,5 тыс. км от города Перт на восточном побережье Австралии. Власти Малайзии предполагали, что процесс может занять до полутора лет.

Компания должна была получить $70 млн лишь в том случае, если обнаружит обломки. Однако поиски приостановили в апреле того же года из-за ухудшения погодных условий.

Самолет Boeing 777-200, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года спустя 40 минут после вылета. С того момента удалось найти лишь несколько обломков, однако тела пассажиров и членов экипажа так и не были обнаружены. На борту находилось 239 человек, большая часть из них были гражданами Китая. Все они считаются погибшими в результате несчастного случая.

В 2018 году официальное расследование Малайзии пришло к выводу, что судно развернули вручную, а не с помощью автопилота. Следствие также указывало, что нельзя исключать «вмешательство третьей стороны». Однако позднее власти опровергли версию о том, что пилоты специально развернули самолет, исключив техническую неисправность из списка причин исчезновения самолета.

В том же году завершились и поиски, которые активно продолжались на протяжении трех лет. Глава департамента гражданской авиации Малайзии Азхаруддин Абд Рахман подал в отставку после своего отчета о пропавшем о пропавшем Boeing. Он заявил, что расследование выявило нарушения в работе диспетчерской службы аэропорта Куала-Лумпура, из-за чего он и принял соответствующее решение.