«Маршрут Трампа» имеет «неоднозначные перспективы», но проект «только выиграл бы от участия России». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал замглавы российского МИД Михаил Галузин.

По словам Михаила Галузина, проект «маршрута Трампа» возник «не на пустом месте».

«Ещё на этапе 2022-2023 годов все вопросы, связанные с восстановлением транспортных и экономических связей на Южном Кавказе — а восстановление таковых связей было частью трёхсторонних российско-армяно-азербайджанских договорённостей об урегулировании [карабахского] конфликта — были проговорены и обсуждены в рамках трёхсторонней рабочей группы Россия — Азербайджан — Армения на уровне заместителей глав правительств трёх государств», — напомнил Михаил Галузин в интервью RTVI.

Как отметил замглавы МИД России, «именно тогда и были обговорены модальности восстановления железнодорожного сообщения, в том числе модальности обеспечения связи или закольцовывания железных дорог Армении и Азербайджана».

«Другое дело, что не по нашей вине эти дискуссии, этот диалог в рамках трёхсторонней рабочей группы был прерван. Продолжить его теперь крайне затруднительно, потому что Армения, как я понимаю, обещала 49% уставного капитала будущей железной дороги американской стороне», — напомнил собеседник RTVI.

На Смоленский площади полагают, что «реализация проекта «дороги Трампа» имеет неоднозначные перспективы».

«Например, после неспровоцированной агрессии против Ирана со стороны США и Израиля, на мой взгляд, вряд ли иранская сторона будет в восторге от того, что прямо к северу от ее границ будет присутствие Соединённых Штатов Америки. Далее, есть мнение экспертов, что и китайская сторона вряд ли будет удовлетворена тем, что американская сторона будет контролировать какой-то кусочек в виде «дороги Трампа» транспортно-логистического маршрута из Центральной Азии в Европу», — пояснил Михаил Галузин в беседе с RTVI.

В начале июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали рамочное соглашение по реализации TRIPP, сообщили в армянском дипведомстве. Затем Никол Пашинян на заседании правительства объявил, что в США создан фонд по финансированию «маршрута Трампа».

«Так что перспективы неоднозначные, и мы считаем, что от российского участия в этом проекте он бы только выиграл. Потому что, во-первых, судя по всему, дорогу придётся прокладывать по ширине российской колеи с тем, чтобы обеспечить бесшовную связь с Азербайджаном. Далее — армянские железные дороги находятся под управлением закрытого акционерного общества «Южно-Кавказская железная дорога» — это дочернее предприятие РЖД», — пояснил замглавы МИД.

В российском дипведомстве отмечают, что «транзит через Армению должен осуществляться в соответствии с нормами и правилами Евразийского экономического союза, из которого Армения, как она заявляет, не хочет выходить».

«Ну, и наконец, «маршрут Трампа» пройдёт через зону, охраняемую российскими пограничниками, которые уже на протяжении десятилетий вместе с армянскими коллегами несут службу по охране границы Армении с Турцией и Ираном. Так что, так или иначе, мнение России необходимо будет учитывать, мнение Евразийского экономического союза необходимо будет учитывать», — заключил Михаил Галузин.

О необходимости разблокировки транспортных связей на Южном Кавказе и гарантий безопасного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — говорилось еще в Трехстороннем заявлении глав Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, которое ознаменовало прекращение боевых действий в Карабахе.

Документ предусматривал «строительство новых транспортных коммуникаций» — без подробностей.

В 2025 году впервые заговорили об инициативе американской администрации — «маршруте Трампа для международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).