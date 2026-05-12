Запад пытается переформатировать Центральную Азию под себя, стремясь превратить страны региона в плацдарм для создания угроз российской безопасности, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит ТАСС.

По словам Галузина, Запад обеспечивает себе доступ к природным ресурсам Центральной Азии и ставит под контроль пролегающие через регион транспортные коридоры.

«Он стремится превратить страны Центральной Азии в плацдарм для создания угроз безопасности России», — сказал дипломат.

В свою очередь Россия идет в регион Центральной Азии и в международные отношения в целом с конструктивной повесткой, продолжил Галузин. На это в частности направлена инициатива президента РФ Владимира Путина по формированию архитектуры безопасности в Евразии, которая «была бы адекватна современным вызовам», указал замглавы МИД.

«И в центре этой концепции — продвижение в реальной политике принципа равной и неделимой безопасности», — добавил дипломат.