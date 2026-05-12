Запад пытается переформатировать Центральную Азию под себя, стремясь превратить страны региона в плацдарм для создания угроз российской безопасности, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит ТАСС.
По словам Галузина, Запад обеспечивает себе доступ к природным ресурсам Центральной Азии и ставит под контроль пролегающие через регион транспортные коридоры.
«Он стремится превратить страны Центральной Азии в плацдарм для создания угроз безопасности России», — сказал дипломат.
В свою очередь Россия идет в регион Центральной Азии и в международные отношения в целом с конструктивной повесткой, продолжил Галузин. На это в частности направлена инициатива президента РФ Владимира Путина по формированию архитектуры безопасности в Евразии, которая «была бы адекватна современным вызовам», указал замглавы МИД.
«И в центре этой концепции — продвижение в реальной политике принципа равной и неделимой безопасности», — добавил дипломат.
Как отметил Галузин, с точки зрения безопасности Центрально-Азиатский регион подвержен рискам извне. В первую очередь они связаны с активностью различных международных террористических группировок в сопредельном Афганистане и «растревоженном сегодня» Ближнем Востоке, уточнил замминистра. Среди угроз в регионе Галузин также назвал наркотрафик и контрабанду оружия.
12 мая Центральное командование американской армии (CENTCOM) сообщило, что военнослужащие США проведут в июне военные учения с представителями вооруженных сил из почти 10 стран Центральной и Южной Азии. Маневры пройдут на территории Соединенных Штатов. Это будут 30-е по счету учения «Региональное сотрудничество» с участием военных США и стран региона. В первую очередь подготовку будут проходить представители сухопутных и внутренних войск стран Центральной и Южной Азии, отметили в CENTCOM.