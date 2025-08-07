Минцифры совместно с телеком-операторами разработали решение для обеспечения бесперебойной работы основных сервисов в условиях возможных ограничений мобильного интернета. Механизм позволит гражданам сохранить доступ к ключевым онлайн-платформам даже при ухудшении качества связи, сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах конференции «Цифровая эволюция», передает ТАСС.

Как пояснил министр, при введении ограничений пользователи смогут получить доступ к основным сервисам из «белого списка» после прохождения капчи (компьютерного теста, используемого для определения, кем является пользователь системы: человеком или компьютером. — Прим. RTVI), причем скорость соединения сохранится.

Шадаев добавил, что в перечень войдут все необходимые для повседневной жизни онлайн-сервисы — от вызова такси до онлайн-магазинов. Отдельное внимание уделено поддержанию работоспособности банковских терминалов, аппаратов самообслуживания и прочих устройств, подключенных к интернету вещей.

Особые меры предусмотрены для иностранных SIM-карт в российском роуминге: для предотвращения их использования в управлении беспилотниками предлагается ввести пятичасовой «период охлаждения», в течение которого они будут неактивны. Однако владельцы таких карт смогут авторизоваться в популярных сервисах через систему капчи.

«Будет единый порядок взаимодействий и одна точка принятия решения о включении или отключении. <…> Мы считаем, что мы сможем об этом договориться», — сказал Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что предложение уже передано на рассмотрение в ФСБ. Параллельно ведется работа над созданием стандартизированного механизма взаимодействия между телеком-компаниями и регулирующими инстанциями, обладающими полномочиями требовать отключения связи.

Российские власти вводят временные ограничения на мобильный интернет в различных регионах страны в связи с ростом числа атак беспилотных аппаратов. Подобные шатдауны позволяют предотвратить наведение дронов, осуществляемое посредством GPS-сигналов или мобильных сетей.

Согласно данным проекта «На связи», сотрудничающего с «Обществом защиты интернета» (ОЗИ), в июне 2025 года в России было зарегистрировано 655 случаев отключения мобильного и домашнего интернета, что в десять раз превышает показатели мая этого года. Для сравнения, во всем мире за весь 2024 год аналитики зафиксировали лишь 296 подобных инцидентов.

Специалисты ОЗИ подсчитали, что каждый час перебоев с интернетом наносит экономике России ущерб в размере 46 млрд рублей, при этом для Москвы этот показатель составляет 9,6 млрд рублей.