В Москве и Подмосковье в ночь на 12 января будет действовать желтый уровень погодной опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Предупреждение метеорологов связано с обильным снегопадом и гололедом.

Действие желтого уровня погодной угрозы продлится на протяжении всей предстоящей ночью и захватит утро 12 января. Наиболее интенсивные и опасные явления ожидаются на юго-востоке столичного региона, уточнили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, в Москве будет 5-7 градусов мороза, по области — в среднем 3-8 градусов ниже нуля. Минимальные температуры — до 13 градусов со знаком «минус» — возможны в западной части Подмосковья.

Днем 12 января местами выпадет небольшой снег, а столбики термометров покажут 3-5 градусов мороза в Москве и 2-7 градусов ниже нуля по области. При этом будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 5-10 метров в секунду. «На дорогах возможна гололедица», — предупредили в Гидрометцентре.

Ранее специалисты Гидрометцентра прогнозировали, что к вечеру 12 января толщина снежного покрова в столичном регионе по итогам обильного снегопада, обусловленного пришедшим с юга циклоном, может вырасти на 10 сантиметров.

Согласно прогнозу, до 21:00 мск 11 января выпадет до 11 мм осадков, при этом снежный покров увеличится приблизительно на 2 сантиметра. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник снегопад усилится, в результате чего толщина снежного покрова вырастет на 8 сантиметров.

На новогодних каникулах на Москву и Подмосковье обрушился рекордно обильный снегопад, принесенный в столичный регион средиземноморским циклоном. В общей сложности с начала года в области выпало более 35 мм осадков — до 67% от нормы за указанный период.

По данным Гидрометцентра, снегопад 9 января стал одним из пяти наиболее сильных за последние 146 лет и вошел в первую тройку самых обильных снегопадов, которые обрушивались на Москву с начала нынешнего века. В этот день в столице выпало 21,4 мм осадков — около 40% от месячной нормы. Предыдущий рекорд для этой даты был зафиксирован в 1976 году, когда количество осадков достигло 12,9 мм.

Рекордный снегопад спровоцировал коллапс в столичном аэропорту Шереметьево, который с трудом принимал и отправлял авиарейсы из-за засыпанных снегом взлетно-посадочных полос. По данным телеграм-каналов, многие пассажиры двое суток ночевали в терминале на полу, ожидая вылета. Городские коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.