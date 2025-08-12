Двое подростков в Москве арендовали электросамокат под чужим аккаунтом и попали под автобус, один из них погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел накануне в 22:14. Подростки ехали по тротуару на улице Никулинской.

«По предварительным данным, управлявший СИМ подросток не справился с управлением и упал под проезжающее в попутном направлении транспортное средство», — отмечает ведомство.

Один из подростков скончался на месте, второму оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности о его состоянии не приводятся.

Агентство «Москва» уточнило, что 17-летний водитель самоката врезался в фонарный столб, после чего его отбросило под автобус, в результате он погиб. Второго 16-летнего подростка госпитализировали.

Прокуратура Западного административного округа взяла ситуацию на контроль. В ведомстве призвали родителей «контролировать свободное времяпрепровождение своих несовершеннолетних детей».

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после смерти подростка, столкнувшегося с опорой декорации во время катания на электросамокате. Инцидент произошел вечером 4 августа в Бугульме. Двое подростков, катавшихся на электросамокате, врезались во фрагмент декоративной конструкции на улице Ярослава Гашека. По данным татарстанской прокуратуры, это был металлический столб, установленный на территории пешеходной улицы.