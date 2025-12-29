В Москве раскрыли сговор нескольких организаций и ИП, имевший целью устранить конкурентов при участии в торгах по поставкам медицинских изделий и расходных материалов в столичные учреждения здравоохранения. Общая сумма контрактов почти достигает 277 млн рублей, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным ведомства, в незаконном медицинском картеле участвовали пять московских компаний — «Катоника», «Вектор-М», «Трансформация», «Ремедикс», «Медвет», а также двое неназванных индивидуальных предпринимателей.

Как считает ФАС, при участии в 114 закупочных процедурах эти организации и ИП заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию. Признаки таких действий были выявлены в том числе с использованием государственной информационной системы «Антикартель».

«По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 276 961 000 рублей», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых компаний и предпринимателей ФАС возбудила дело о запрете соглашений между конкурентами, которые могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»). Если их вина будет доказана, то им грозят штрафы по статье 14.32 КоАП.

В августе ФАС сообщала, что раскрыла медицинский картель на 1,5 млрд рублей, который действовал в семи регионах России при проведении торгов на поставку товаров для реабилитации.

Ранее в том же месяце служба выявила признаки картеля при закупке химических веществ для очистки воды в 23 субъектах страны на сумму 4,6 млрд рублей.