В Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую жену и покончил с собой на рабочем месте в помещении компании «Россети Юг», сообщили ТАСС в ее пресс-службе. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (105 УК).

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены 30 октября в офисе на улице Большая Садовая, указали в официальном канале «Ростовский Следком».

«По предварительным данным, мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою бывшую супругу. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свел счеты с жизнью», — сказано в публикации.

На месте работают следователи и криминалисты, обстоятельства случившегося устанавливаются.

В компании «Россети Юг» рассказали, что оказывают все содействие правоохранительным органам, пишет портал 161.RU. В телеграм-канале сайта со ссылкой на предварительные данные следствия уточняется, что мужчина являлся сотрудником «Россети Юг».

Такую же информацию публикует Don Mash, добавляя, что причиной ссоры между бывшими супругами, которая закончилась трагедией, стал бытовой конфликт. Канал Mash называет возможной причиной тяжелый развод пары. Он отмечает, что место происшествия находится всего в 50 метрах от городской администрации.

Donday.ru пишет, что мужчина пришел в офис, где работала его бывшая жена, и в ходе ссоры выстрелил в нее. По данным сайта, у пары нет общих детей.

