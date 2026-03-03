В городской больнице Орска пьяный посетитель сломал нос врачу-травматологу, который вернулся из зоны спецоперации, а после напал на водителя скорой помощи, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Врач травматолог-ортопед, награжденный медалью за спасение погибавших в зоне боевых действий, столкнулся с жестоким нападением во время оказания помощи», — сказано в сообщении.

Пациент и его сопровождающий в состоянии алкогольного опьянения ночью пришли в приемный покой хирургического стационара. Когда врач начал оказывать помощь пострадавшему, сопровождавший внезапно набросился на медика.

В результате травматолог получил тяжелые повреждения, включая перелом носа. Также пострадали компьютерная техника и оборудование отделения.

«Добавим, что невзирая на полученные травмы, врач не взял больничный и продолжил работать, поскольку спасение жизней — его приоритет», — отметили в больнице.

После случившегося злоумышленник попытался скрыться, но по дороге напал и на водителя скорой помощи.

«Нападение попало на камеру наблюдения, сразу была вызвана охрана и полиция. Полицейские оперативно нашли и задержали нападавшего. Сейчас ведется расследование», — рассказали в медучреждении.

В больнице сочли произошедшее вопиющим случаем и выразили надежду, что виновный будет привлечен к ответственности. Также там добавили, что это уже не первый факт нападения на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

В декабре вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщила RTVI, что число атак на медицинский персонал в последнее время увеличивается. Она назвала ситуацию тревожной и указала, что уголовные дела возбуждаются нечасто, а нарушители нередко ограничиваются штрафами.

По ее словам, врачи выступают за ужесточение наказания за такие преступления. Она считает, что нападение на медика следует приравнять к посягательству на представителей власти — сотрудников полиции или судей.

3 июля в городской клинической больнице № 8 в Иркутске пациент, вооруженный ножом и газовым баллончиком, атаковал сотрудников. В СК сообщили, что в результате пострадали две женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ.