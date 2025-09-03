Число смертей членов партии «Альтернатива для Германии» накануне местных выборов в земле Северный Рейн — Вестфалия, которые пройдут 14 сентября, достигло семи. Как сообщает Die Welt, на этот раз скончался прямой кандидат из города Ремшайд — по данным его однопартийцев, «по естественным причинам».

«Федеральное объединение «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне — Вестфалии зафиксировало семь смертей кандидатов на местных выборах. В дополнение к шести уже известным случаям, умер Ханс-Йоахим Кинд, прямой кандидат в Кременхолле, округе к югу от Ремшайда», — эту информацию в АдГ сообщили изданию Politico, на которое ссылаются немецкие СМИ.

Известно, что 80-летний мужчина «умер естественной смертью после продолжительной болезни».

Теперь в Кременхолле придется перепечатывать бюллетени для голосования, а избирателям, голосовавшим по открепительным удостоверениям, необходимо исполнить гражданский долг повторно.

Накануне полиция Северного Рейна — Вестфалия подтвердила смерть еще двух кандидатов (на этот раз — из резервных списков), а перед этим — четырех. Сообщалось, что один скончался из-за почечной недостаточности, а другой покончил с собой. Однако никаких признаков насилия со стороны третьих лиц ни в одном из смертельных случаев правоохранители не обнаружили.

14 сентября жители самой густонаселенной и промышленно развитой земли ФРГ (именно к ней относится Рурский регион) предстоит прийти на участки, чтобы выбрать городские и районные советы, глав коммун и мэров.

В 2022 году на региональных выборах АдГ показала не слишком хорошие результаты и прошла в ландтаг (земельный парламент) по грани — с 5,4% голосов.