Сразу несколько смертей в рядах партии «Альтернатива для Германии» вызывали бурные обсуждения в соцсетях в преддверии местных выборов в Северном Рейне — Вестфалии, сообщает Spiegel online. Партия подтвердила две смерти в дополнение к четырем, которые произошли чуть ранее. При этом «доказательств наличия преступных действий нет», отмечает портал со ссылкой на правоохранителей.

Смерть еще двух мужчин-однопартийцев представитель АдГ подтвердил изданию Politico.

«У одного из них было диагностировано заболевание печени, и он умер от почечной недостаточности. Другой покончил жизнь самоубийством», — рассказали в партии.

Все шесть происшествий были зафиксированы незадолго до голосования в земле Северный Рейн — Вестфалия — 14 сентября ее жители будут выбирать городские или районные муниципальные советы, глав коммун и бургомистров, а еще так называемый «рурский парламент» (объединение представителей региона Рур). Кроме того, выборы пройдут в Интеграционный совет (представляет интересы жителей с миграционными корнями).

«Полиция ранее прокомментировала четыре смерти, о которых сообщалось первоначально. По ее информации, ни в одном из этих случаев нет никаких признаков преступления и причастности третьих лиц. Об этом полицейские органы сообщили в ответ на запрос агентства dpa», — пишет Spiegel online.

При этом смерти уже вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк «попытался опровергнуть теории заговора». В подкасте «Berlin Playbook Podcast» для Politico он заявил, что «пока нет оснований полагать, что это не совпадение». Имеющиеся у него данные «по крайней мере, на данный момент не подтверждают эти подозрения».

Тем не менее, депутат бундестага заявил, что фракция хочет расследовать эти случаи, «не скатываясь сразу в конспирологию».

В отличие от предыдущих четырех случаев, на этот раз умерли кандидаты из резервных списков «Альтернативы». Впрочем, перед коммунальными выборами умерли не только члены АдГ.

«До этого скончались кандидаты от других партий и избирательных объединений — также после выдвижения своих кандидатур. <…> Гибель людей влияет на ход выборов: бюллетени для голосования приходится перепечатывать в сжатые сроки, а избирателям, проголосовавшим по почте, необходимо голосовать повторно. Бюллетени, уже выданные в соответствующем округе, больше недействительны», — констатирует Spiegel online.

Нынешние выборы — местные. Последние же земельные выборы в самой населенной и промышленно развитой земле ФРГ прошли в мае 2022 года — на них победил Христианско-демократический союз (35,7%), «Альтернатива» была на пятом месте, пройдя в ландтаг по грани (5,4%).

С тех пор в политическом ландшафте ФРГ многое изменилось — АдГ впервые в истории победила в нескольких федеральных землях на востоке страны, стала второй партией и первой оппозиционной фракцией по итогам досрочных выборов в бундестаг в феврале 2025 года, а также была признана «достоверно правоэкстремистской» на общенациональном уровне.