Консерваторы также хотят значительно снизить цены на энергоносители, для этого — снизить налог на электроэнергию и плату за сеть. ХДС/ХСС выступает за возвращение к атомной энергетике. Вместо субсидий союз делает ставку на более низкие налоги и пошлины. Так, налоговая нагрузка на компании должна быть ограничена максимум 25%. В сфере общепита ставка НДС будет снижена до 7%, как во времена ковида. Для борьбы с нехваткой рабочей силы ХДС/ХСС предлагает создать стимулы для более длительного труда в пожилом возрасте.

«Альтернатива для Германии»

АдГ делает ставку на снижение налогов и пошлин. Налог на выбросы СО2 должен быть полностью отменен. Партия выступает за возвращение к атомной энергетике, а еще — за возобновление поставок газа из России. В целом не предусмотрен отказ от ископаемого топлива. АдГ полагается на «свободное предпринимательство». Партия обвиняет Брюссель в политике плановой экономики. В программе — курс на выход из ЕС «в его нынешнем виде» и из зоны евро.

«Зеленые»

«Зеленые» продвигают устойчивую и экологическую экономику. Они обещают более дешевые цены на энергоносители; снизить налоги и сборы, поощрять собственное производство электроэнергии. Как и СДПГ, «Зеленые» полагаются на субсидии для создания стимулов для инвестиций. Они тоже планируют ввести бонус — «десять процентов для всех компаний и всех инвестиций, за исключением инвестиций в строительство». Эта премия будет зачтена в счет налоговых обязательств компании или выплачена напрямую. Партия хочет создать цифровое иммиграционное агентство. Через него можно подавать заявление на получение рабочей визы в цифровом виде.

Левые

Посткоммунистическая Левая партия сосредоточена на социальной политике. «Экономика для всех — социальная и экологическая» — так называется раздел их предвыборной программы. Партия выступает за «активную государственную экономическую политику». Государство должно играть решающую роль в управлении экономикой. Среди главных рычагов — повышение налогов для богатых. Партия хочет направить €200 млрд на реструктуризацию промышленности для защиты климата.

Либералы (Свободная демократическая партия Германии)

«Экономический поворот» — главная тема их кампании. Либералы хотят урезать субсидии, а государственные активы продать, поскольку «частные инвесторы — лучшие предприниматели». СвДП также обещает добиваться более низких цен на энергоносители и более низких налогов и сборов. Партия выступает за восстановление атомной энергетики, а также обещает разрешить увеличение добычи газа в Германии — в том числе за счет гидроразрыва пласта.

Миграционная политика

СДПГ

Процедура предоставления убежища должна быть ускорена и занимать не больше полугода. Партия продвигает «иммиграцию с целью обучения и работы», в то же время требует от третьих стран принимать обратно своих граждан, подлежащих депортации. СДПГ намерена расширить интеграционные курсы за счет госбюджета и сохранить воссоединение семей для нуждающихся в защите. Она выступает за сохранение федеральной программы по приему особо уязвимых лиц из Афганистана и против передачи на аутсорсинг процедуры рассмотрения заявок на убежище третьим странам вне ЕС (пример — недавнее соглашение между Италией и Албанией).

ХДС/ХСС

Союз хочет «немедленно остановить прием мигрантов». Любому, кто въезжает в ФРГ из другого государства ЕС, на границе будет отказано в убежище. Пограничный контроль будет расширен, воссоединение семей нуждающихся в защите — приостановлено. Для беженцев вводятся специальные платежные карты с ограничением переводов и снятий. Граждане Украины больше не будут получать «гражданские деньги» (выплаты от государства), но смогут рассчитывать на меньшие пособия для лиц, ищущих убежища. Союз намерен регулярно депортировать сирийцев и афганцев. ХДС/ХСС отвергает возможность натурализации через три года и возможность двойного гражданства.

«Альтернатива для Германии»

АдГ вводит термин «ремиграция». Она включает «последовательные депортации», отмену статуса защиты для сирийцев и переговоры с новыми властями в Дамаске об их возвращении. АдГ обещает выйти из общеевропейской политики предоставления убежища и отказывать всем людям без документов на границах Германии; отменить воссоединение семей для тех, кто имеет право на защиту. Немецкое гражданство предоставляется только по рождению, если хотя бы один из родителей является немцем. В отдельных случаях может быть принято решение о «добавлении нового лояльного гражданина», если это признается «в интересах укрепления общего блага». Натурализация возможна только при «наилучших показателях интеграции» не ранее чем через десять лет.

«Зеленые»

«Зеленые» выступают за сохранение основного права на убежище, а также международных обязательств страны по Женевской конвенции о беженцах, дополнительной защите и Европейской конвенции о правах человека. Они хотят продолжать способствовать воссоединению семей и расширять его; сохранить гуманитарные программы по приему особо уязвимых групп — особенно афганцев, работавших на правительство ФРГ. «Зеленые» не хотят депортировать людей в зоны военных действий и кризисов, выступают против соглашений о репатриации с талибами* , так как это «политически легитимизировало бы» их. Платежная карта для мигрантов должна быть оформлена без «неуместных денежных лимитов».

Левые

Левая партия отвергает «все предыдущие ужесточения законов о предоставлении убежища». Она считает недопустимым систематический погранконтроль и отказ лицам, ищущим защиты. Левые выступают против платежных карт и выплат пособий в натуральной форме для соискателей убежища. Беженцам нужно разрешить работать без ограничений со дня прибытия в Германию. В перечень основания для получения убежища предлагается включить «климатический и экологический ущерб», а также бедность. Любой, кто родился в Германии, должен автоматически получать гражданство. Для натурализации достаточно прожить в стране пять лет. Независимо от гражданства, люди, живущие в Германии длительное время, должны иметь право голосовать.

Либералы (Свободная демократическая партия Германии)

Просители убежища, которые «хорошо интегрированы», должны получить право на проживание для поиска работы. Новый социальный статус для признанных беженцев, в том числе украинцев: более низкие социальные выплаты, чем по гражданскому пособию, но более сильная поддержка в трудоустройстве. «Любой, кто юридически и принудительно обязан покинуть страну и имеет разумную возможность покинуть Германию», больше не должен получать господдержку. Либералы поддерживают идею отправки просителей убежища в третьи страны на время рассмотрения их заявки и призывают положить конец воссоединению семей для бенефициаров программ дополнительной защиты и приема.

Внешняя политика

СДПГ

«Партия привержена размещению американского оружия средней дальности в Западной Германии. Германия должна стать центральным узлом для логистики», — говорится в программе. СДПГ намерена и дальше поддерживать Украину, в том числе оружием и техникой. Поставки крылатых ракет Taurus при этом категорически исключены. Партия подтверждает приверженность НАТО и призывает тратить на оборону не менее 2% ВВП. В то же время Европа должна стать более самостоятельной в вопросах безопасности. Долгосрочная цель — создать «Европейский оборонный союз». Социал-демократы поддерживают евроинтеграцию Западных Балкан, членство в ЕС Украины и Молдовы «в долгосрочной перспективе». Признается право Израиля на самооборону, в то же время СДПГ против строительства поселений. Китай признается «партнером, конкурентом и системным соперником».

ХДС/ХСС

Союз хочет работать над укреплением ЕС, но также уменьшением евробюрократии; поддерживает вступление Западных Балкан в ЕС. Для присоединения Украины и Молдовы предлагаются «промежуточные этапы». Союз хочет разработать новую Стратегию национальной безопасности и создать Совет нацбезопасности при канцелярии. Германия должна взять на себя «больше ответственности» в НАТО. 2% от ВВП — нижняя граница расходов страны на оборону. Размещение систем вооружения большой дальности в Германии приветствуется. Провозглашается поддержка Украины «всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми и гуманитарными средствами и поставками оружия», крылатая ракета Taurus прямо не упоминается. Поддержка вступлению Украины в ЕС. Целью называется мирный процесс, который она «сможет возглавить с позиции силы и на равных». Расширение санкций против России и военная поддержка Израиля.

«Альтернатива для Германии»

Партия провозглашает внешнюю политику, «ориентированную на интересы». В целом она определяется защитой внешних границ от нелегальной иммиграции. Германия должна выйти из Пакта ООН о миграции и Пакта ООН о беженцах. АдГ выступает за реформу ООН и постоянное место в Совбезе для ФРГ. Провозглашается возвращение к «конфедерации суверенных государств с четкими границами», к «Европе отечеств» с общим рынком. АдГ против расширения на восток ЕС и НАТО, куда не должна вступить Украина. Партия хочет немедленно отменить экономические санкции против России и отремонтировать трубопроводы «Северный поток»; критикует передачу Украине систем вооружений из запасов бундесвера и подготовку украинских солдат. АдГ хочет хороших отношений с США и подчеркивает роль новой администрации. Это «сильный партнер в борьбе за свободу выражения мнений и против цензуры в Интернете». В то же время партия выступает против размещения дальнобойных американских систем вооружений. Китай признается конкурентом и партнером.

«Зеленые»

«Зеленые» хотят «новой инициативы для сильной общей Европы в ответ на атаки России, устремления Китая и политику Дональда Трампа». ЕС должен быть расширен за счет Западных Балкан, Молдовы и Украины при соблюдении критериев. «Зеленые» хотят инвестировать в оборону значительно больше 2% ВВП. За совместное использование ядерного оружия в рамках НАТО. «Зеленые» хотят и в дальнейшем поддерживать Украину дипломатически, финансово, гуманитарно и в военном отношении, расширить санкции против России. США должны оставаться надежным союзником, но и Европе следует укреплять суверенитет. Китай рассматривается как «системный соперник, конкурент и партнер».

Левые

Левая партия называет себя «партией мира». Страны ЕС должны сделать первый шаг к разоружению. Партия выступает за расширение ЕС и требует больше прав для Европарламента; осуждает военные действия России на Украине; выступает за «массированную гуманитарную помощь» украинцам, но отвергает поставки оружия в зоны боевых действий и кризисов. Левая партия призывает правительство ФРГ и ЕС выступить с совместной инициативой вместе с Китаем, Бразилией и странами Глобального Юга, чтобы «усадить Россию и Украину за стол переговоров». Считает НАТО излишней в долгосрочной перспективе и выступает за сокращение военного бюджета. Опасается зависимости от Китая, например, в строительстве солнечных электростанций и ветряков.

Либералы (Свободная демократическая партия Германии)

СвДП выступает за продолжение широкой поддержки Украины, в том числе дальнобойным оружием. В программе содержится призыв к «немедленной поставке крылатых ракет Taurus». Целью называется вступление Украины в ЕС и НАТО. СвДП выступает за поэтапный отказ от закупок российских энергоносителей в масштабах всего ЕС. На оборону предполагается тратить не менее 2% ВВП. Израиль должен быть поставлен в равные условия с членами НАТО в вопросе экспорта оружия.

* организация признана в России террористической и запрещена