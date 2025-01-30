Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в четверг 30 января нарушила молчание, что делает весьма редко. В специальном заявлении она раскритиковала нынешнего лидера ХДС и кандидата в канцлеры Фридриха Мерца за то, что накануне случилось в бундестаге. А случилось то, что впервые в истории ФРГ христианские демократы заручились голосами крайне правой «Альтернативы для Германии», чтобы провести свою резолюцию. Речь в ней идет об ужесточении миграционной политики в стиле Трампа. Подробности — в материале RTVI.

Что случилось в бундестаге

«Исторический день», «падение брандмауэра» — так немецкие СМИ комментируют голосование по резолюции, предложенной лидером Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем. Ее удалось принять с перевесом всего в три голоса — и эти голоса правоцентристам обеспечила АдГ, которая в итоге оказалась триумфатором.

«Брандмауэр» (глухая противопожарная стена) на политическом сленге ФРГ — примерно то же, что «стеклянный потолок» во Франции: негласный запрет на коалицию с крайне правыми. Но именно такая коалиция — пусть всего на один раз — сложилась в бундестаге вечером 29 января, когда после двухчасовых жарких прений документ все-таки прошел.

И хотя это вовсе не законопроект, а значит — не имеет юридической силы, сам прецедент произвел эффект землетрясения. При этом поведение автора инициативы Мерца, которому прочат место канцлера по итогам выборов 23 февраля, оказалось неожиданным. Добившись своего, он вышел на трибуну и стал извиняться, оправдываясь за невольный альянс с АдГ.

«Если получилось именно такое большинство, то я о нем сожалею», — сокрушался Мерц. Он добавил, что «не искал другого большинства, кроме как в демократическом центре нашего парламента» — хотя и нашел его на крайне правом фланге. Наконец, дипломированный юрист Мерц достал в качестве аргумента силлогизм: «Правильное решение не становится неправильным, если его поддерживают неправильные». Но, судя по реакции общественности, он не был слишком убедителен.

Что сказала Меркель

Спустя сутки из тени вышла экс-канцлер и бывший лидер ХДС Ангела Меркель. Она не упустила возможности раскритиковать Фридриха Мерца. Не секрет, что между ними существует давняя неприязнь — считается, что путем некоторых маневров Меркель в свое время перекрыла Мерцу рост по карьерной лестнице, и из-за нее он на долгие годы ушел из большой политики.

Как известно, в 2015 году именно Меркель выступила с политикой открытых дверей в отношении просителей убежища, и теперь ее преемник во главе партии (а возможно, и в кресле канцлера) намерен эти двери закрыть. Впрочем, в своем заявлении она сделала акцент не на содержании резолюции, но на самом факте кооперации с крайне правыми. По сути Меркель уличила однопартийца в непоследовательности — хотя формально начала с похвалы. Она напомнила, как 13 ноября 2024 года Мерц, выступая в бундестаге, предложил социал-демократам и зеленым соглашение — никогда не прибегать к помощи АдГ для получения большинства.

«Это предложение и связанная с ним линия были выражением большой политической ответственности, которую я полностью поддерживаю. Я считаю неправильным больше не чувствовать себя связанным этим предложением и на глазах у всех при голосовании в бундестаге 29 января 2025 года впервые добиться большинства благодаря голосам АдГ», — заявила экс-канцлер.

При этом она фактически призвала решать миграционные проблемы «честно, размеренным тоном и на основе действующего европейского законодательства, чтобы предотвратить в будущем ужасные атаки, подобные тем, что случились незадолго до Рождества в Магдебурге и несколько дней назад в Ашаффенбурге».

Чего хочет Мерц

Планы главы ХДС Фридриха Мерца радикально ужесточить миграционный курс ФРГ совпали с веяниями по ту сторону Атлантики. С возвращением в Белый дом Дональда Трампа в США уже начались показательные рейды против нелегалов, которых республиканец даже готов временно отправлять в тюрьму на военной базе в Гуантанамо.

Впрочем, у немцев — своя повестка. В Германии признают, что Мерц находится под влиянием недавних трагедий — наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге (Саксония-Анхальт) 20 декабря, в результате которого погибли пять человек, в том числе 9-летний ребенок, и еще более 200 были ранены, а также нападения на группу детского сада в парке Ашаффенбурга (Бавария) 22 января — там были убиты 2-летний мальчик и взрослый мужчина.

В первом случае злоумышленником оказался выходец из Саудовской Аравии, впрочем, уже давно натурализовавшийся в ФРГ. Мужчина приехал в страну в 2006 году как проситель политубежища и работал врачом-психиатром (чью компетентность, правда коллеги ставили под сомнение). Он давно находился в поле зрения правоохранителей из-за агрессивного поведения и радикальных взглядов — но вовсе не исламистских, а, наоборот, антиисламских, и теперь следователи пытаются понять изощренную логику его преступления.

Во втором случае атаку совершил 28-летний афганец, имевший «психологические проблемы» и подлежавший депортации, которая, однако, никак не могла состояться из-за бюрократических проволочек.

Происшествиями воспользовалась антииммигрантская «Альтернатива для Германии», чей рейтинг пошел вверх. Согласно опросам, крайне правые впервые в истории ФРГ имеют все шансы стать вторыми на предстоящих выборах в бундестаг (в 2021-м партия заняла третье место — тогда это тоже был для них рекорд). Недавнее участие в их предвыборном митинге Илона Маска, который подключился по видеосвязи с похвалами партии, вызвало широкий резонанс. Члена новой команды Трампа обвинили во вмешательстве во внутренние дела ФРГ.

Как отмечает Spiegel online, в такой ситуации Фридрих Мерц попытался «занять позиции крайне правых», чтобы забрать голоса их избирателей на предстоящих выборах 23 февраля. Сразу после трагедии в Ашаффенбахе он пообещал, что закроет границы и распорядится отказывать всем просителям убежища «с первого же дня, как только станет канцлером». Но еще до выборов политик решил внести инициативы в бундестаг. Одна из них — та сама резолюция, голосование по которой обернулось скандалом.

Это так называемые «пять пунктов» Мерца. Как признают критики, столь чрезвычайные меры не только беспрецедентны для Германии, но и идут вразрез с нормами ЕС, включая право искать там защиту и просить убежище.

План из пяти пунктов Фридриха Мерца: Постоянный контроль на внешних границах Германии

Выдворение без исключения всех, кто пытается попасть в страну без надлежащих документов

Отказ в праве находиться на свободе людям, которые по закону обязаны покинуть страну; отсутствие временных ограничений для их содержания под арестом до депортации

Усиление поддержки федеральных земель в вопросах депортации мигрантов

Ужесточение права на проживание для преступников и опасных людей

Что будет дальше

Голосование по «пяти пунктам» Мерца было разминкой перед заседанием бундестага в пятницу 31 января. На нем депутаты рассмотрят уже проект «Закона об ограничении притока», также предложенный ХДС. Впрочем, это не новая инициатива — и не столь жесткая, как резолюция.

И на этот раз законопроект собирается поддержать не только АдГ, но также крайне левый «Союз Сары Вагенкнехт» и даже, возможно, либералы. Также Мерц предложил социал-демократам и зеленым еще раз обсудить эту инициативу до голосования. Если ХДС заручится их поддержкой, то голоса от АдГ уже точно не будут играть никакой роли, и скандал, скорее всего, утихнет.

«Но после того, как лидер ХДС в последние дни не счел нужным согласовывать с ними свои действия, у СДПГ и зеленых мало причин идти ему навстречу. Многие депутаты из их числа больше не доверяют Мерцу», — признает Spiegel online.

Тем временем в самой «Альтернативе» заявляют об «антидемократическом картельном сговоре» против их партии и уверяют, что миграционный план Мерца был скопирован с программы АдГ.