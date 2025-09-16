Суд в Московской области арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Его приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом. Следствие установило, что бизнесмен дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива, против которого на Украине заведено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене, был убит 6 декабря 2023 года, его тело нашли в деревне Супонево (Московская область) на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». Несколько украинских изданий со ссылкой на источники писали, что убийство Кивы было «спецоперацией СБУ». Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил журналистам, что Кива был «ликвидирован».

В 2017 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании Амирханяна за участие в тендерных сговорах. В 2019 году бизнесмена задержали за вымогательство 100 млн грн у чиновника «Укравтодора». Тогда же СБУ арестовала его по подозрению в организации незаконной перевозки людей и хищении имущества на сумму примерно 20 млн грн.

В 2021 году Амирханяна уличили в присвоении 500 млн гривен из бюджета. Тогда же президент Владимир Зеленский аннулировал его гражданства Украины, сославшись на наличие армянского паспорта. Кроме того, Киев заблокировал все активы предпринимателя, а также запретил ему выводить капитал за пределы страны.