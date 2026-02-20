В Московской области отменили Бакшевскую Масляницу — самодеятельный фольклорный праздник в традициях русских масленичных гуляний, который ежегодно проводился с 1980-х годов. Он был запланирован на 22 февраля на территории муниципального округа Истра, но местная администрация в последний момент не согласовала его и направила письмо в полицию, сообщается на странице Бакшевской Масляницы во «ВКонтакте».

«Следуя рекомендациям властей, мы не будем реализовывать на поляне сценарий Бакшевской Масляницы, по которому праздник проходил многие годы, с весенним шествием, побудкой медведя, штурмом и т.д. Место, где готовился праздник, также публиковаться не будет», — пишут организаторы.

Они предупредили, что в связи с рекомендациями властей вынуждены отказаться от роли организатора праздника в 2026 году. Если граждане все-таки решат самостоятельно собраться для проводов Масленицы, «то они будут делать это по собственной инициативе», говорится в сообщении.

По действующим нормам закона, такое добровольное собрание людей на празднование должно расцениваться как «рекреационная деятельность» и не подлежит регулированию и тем более административному преследованию, поясняется в комментарии на странице.

Негативную позицию администрации Истры общество «Бакшевская Масляница» считает «необоснованной». Оно сослалось на федеральный закон 54 от 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», где именно перечисленные в заглавии мероприятия подлежат регулированию властями, а не любые в принципе.

«Бакшевская Масляница не является ни одним из перечисленных видов публичных мероприятий. Привлечение организаторов или участников праздника к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ будет являться должностным преступлением, предусмотренным ст. 286 УК РФ “Превышение должностных полномочий”», — заявили на странице общества.

Организаторы Бакшевской Масляницы рассказали, что в 2025 году в Истринской администрации заявили, что мероприятие на той же поляне является «крайне нежелательным» и предложили свои рекомендации.

«Мы неукоснительно выполнили все рекомендации и без сопротивления и публичного обсуждения действий властей переехали в срочном порядке на другое место, где успешно провели праздник», — сообщается в паблике.

Негативной реакции со стороны властей тогда не было, и на повторное обращение в сентябре 2025 года насчет проведения праздника в новом году был получен положительный ответ, пишут организаторы. По их словам, представитель администрации неоднократно заверял их, что праздник в 2026 году будет одобрен.

«Однако, по неизвестным нам причинам позиция администрации в последний момент поменялась на негативную. <…> Учитывая изложенное, в данных условиях “Бакшевская Масляница” официально отказывается от роли организатора праздника в 2026 году», — заключили авторы публикации.

Бакшевская Масляница названа по имени Михаила Бакшевского (1960 — 1998) — одного из первых организаторов и активистов неформального празднования с воссозданием народных масленичных традиций.

Бакшевский и его единомышленники состояли в обществе добровольных помощников реставраторов при Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они выезжали на субботники, помогая расчищать территории и разбирать завалы вокруг исторических зданий и объектов культурного наследия. Спонтанно начали проводиться и фольклорные забавы — одной из главных стало сооружение и штурм огромной снежной крепости. Неотъемлемая часть праздника — сжигание чучела.

Бакшевская Масляница собирала большое число людей. Организаторы праздника имеют благодарственные письма от администраций Сергиево-Посадского и Раменского городских округов Московской области. В них власти отмечали их вклад в «сохранение традиций русской культуры» и «воспитание у молодежи патриотизма», писали, что такой труд «имеет большое значение в физическом и нравственном воспитании подрастающего поколения» и «позволит сохранить культурное наследие для будущих потомков».