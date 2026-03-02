В посольстве Израиля в России назвали «абсолютным фейком» новость об ударе по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом RTVI заявили в пресс-службе дипмиссии.

«Это фейковая новость. Полностью фейковая новость», — прокомментировали RTVI в пресс-службе посольства Израиля сообщения иранцев об ударе по офису Нетаньяну.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ на русском языке Анна Уколова сообщила RTVI, что Корпус стражей исламской революции (на него ссылалось иранское агентство Tasnim в своей новости о ударе по офису премьер-министра Израиля, чья судьба, по утверждению портала, «остается неизвестной»), «известен способностями выпускать релизы, которые не соответствуют действительности».

«Это такой же фейк, как сообщения о якобы ударе по Хайфе и гибели 40 человек, — абсолютно фейковая новость», — заключили в посольстве Израиля в России.