Корпус стражей исламской революции (КСИР) известен способностью выпускать релизы, которые не соответствуют действительности. Так пресс-секретарь ЦАХАЛ на русском языке Анна Уколова прокомментировала RTVI сообщения об ударе Ирана по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«КСИР известны своими способностями выпускать релизы, которые не соответствуют действительности, и циничным использованием представителей СМИ для распространения плодов своего воображения. Очень часто между сообщениями от КСИР, которые появляются в СМИ, и действительностью — нет никакой связи», — заявила Анна Уколова RTVI.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), в 12:02 они засекли запуск ракет из Ирана по территории Израиля. Были включены сирены воздушной тревоги в некоторых районах страны и запущены перехватчики.

«На данный момент сообщений о пострадавших или ущербе не поступало. Какой была цель этих запусков, я, конечно, не знаю. Но знаю, что своей цели они не достигли», — подчеркнула она.

Как добавила Анна Уколова, «пока что, те ракеты или осколки, которые падали в Израиле, попадали в гражданских районах и унесли жизни гражданских» — 9 человек погибли в воскресенье 1 марта в Бейт Шемеше, одна женщина в Тель Авиве и еще 2 человека — по дороге в убежище.

Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу КСИР сообщило, что офис Нетаньяху, а также месторасположение командующего ВВС Израиля подверглось «серьезному обстрелу» со стороны Ирана. Там добавили, что судьба израильского премьера остается неизвестной.