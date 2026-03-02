По офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был нанесен ракетный удар, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое публикует Tasnim. Судьба премьера пока неизвестна.

В КСИР сообщили, что удар по офису был нанесен с использованием ракет Kheibar в рамках 10-й волны иранских контратак. Кроме того, как говорится в заявлении, Иран атаковал месторасположение командующего военно-воздушными Израиля.

Канцелярия Нетаньяху пока официально не комментировала информацию об ударе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили ее проведение ракетной и ядерной угрозами, которые исходят от Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате атаки на резиденцию погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, также были убиты главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

КСИР объявил о проведении масштабной операции против Соединенных Штатов и Израиля. Атакованы были военные и гражданские объекты в Израиле, а также американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, приостановлены авиарейсы.