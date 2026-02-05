Никакого заговора в отношении музыкантов, актеров и других публичных лиц, объявленных в России иноагентами, нет. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин. Дипломат прокомментировал события в январе 2024 года, когда в Таиланде отменили концерты Максима Галкина*, а вскоре задержали и депортировали из страны участников группы «Би-2».

«В идеальном случае, наверное, такой список был бы желателен. Но здесь, на мой взгляд, происходит смещение акцентов, потому что если конкретно разбираться по каждому случаю… Скажем, по Максиму Галкину*: насколько я помню, здесь очень плохо продавались билеты на его выступление, и организаторы были вынуждены его выступление отменить. Это то, что мне известно», — ответил посол на просьбу прокомментировать звучавшие предположения о том, что мог быть некий перечень с именами иноагентов, которые российская сторона могла передать таиландской с просьбой не допустить их выступлений в стране.

По поводу группы «Би-2» посол отметил, что участники въехали в Таиланд «по обычным визам, не имея разрешения на работу».

«Не говоря уже о том, что несколько человек из них ехали по израильским паспортам, по паспортам других стран (там была также Австралия). И когда возникла вся эта ситуация, местные правоохранители были удивлены обращениями со стороны наших консульских сотрудников. Потому что так положено: наши граждане попадают в трудную ситуацию — мы, естественно, стараемся поинтересоваться, требуется ли какая-то помощь. Нам тогда было сказано: «А чего вы волнуетесь? Они же вообще-то въехали по израильскому паспорту (или по австралийскому паспорту)»», — рассказал Евгений Томихин RTVI.

По словам дипломата, каждая ситуация «имеет свою специфику».

«Какого-то здесь заговора со стороны посольства, или генконсульства, или Министерства иностранных дел, конечно же, не существует. Мы всегда стараемся работать в рамках законов и в рамках тех правил, которые существуют», — заверил RTVI Евгений Томихин.

Он также отметил, что в январе 2026 года «практически каждый день, а то и два раза в день и на Пхукете, и в Бангкоке, и в Паттайе выступали различные представители популярной музыки».

«Самые разные популярные исполнители, в том числе которые включены в список иноагентов. Ну, это уже, как говорится, коммерческое дело».

По данным Евгения Томихина, за 25 дней января 2026 года в Таиланде побывали уже более 220 тысяч россиян. А в 2025 году страну посетили почти 1 миллион 900 тысяч российских туристов.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов