В Роспотребнадзоре считают маловероятным появление в России носителей вируса Нипах, вспышку которого в январе зафиксировали в Индии, из-за его высокой летальности и быстрого течения болезни. О том, что делать туристам, чтобы не заразиться, и о мерах, которые предпринимаются российскими властями, чтобы не допустить завоза инфекции, эксперты рассказали на пресс-конференции “Вирус Нипах: новая эпидемия или локальная вспышка”, которая прошла в “Известиях”.

Что такое вирус Нипах?

Вирус Нипах известен человечеству с конца 1990-х годов, и в Южной Азии периодически фиксируются небольшие вспышки этого заболевания, рассказал замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. По его словам, количество заболевших редко достигает даже 20 человек.

Вирус Нипах — природно-очаговое заболевание, которое переносят летучие лисы (вид плодоядных крупных летучих мышей, обитающий в тропиках). По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, спорадические случаи распространения вируса Нипах в основном регистрируются на территории Бангладеш и индийского штата Западная Бенгалия.

Как передается вирус Нипах?

Вирус передается от животных к человеку и наоборот при прямом контакте с зараженным животным или продуктами его жизнедеятельности, объяснили эксперты. От человека к человеку вирус передается крайне редко и при исключительно тесном контакте, подчеркнул Дедков.

По словам экспертов Роспотребнадзора, заражение чаще всего происходит в сельской местности из-за того, что сборщики фруктов, фермеры или другие местные жители соприкасаются с зараженными объектами. Ими может быть сырой сок финиковой пальмы, загрязненные фрукты, которыми питаются летучие лисы — переносчики вируса, экскременты животного.

“Человек заражается и, возможно, также заражаются близкие контакты. Но с учетом того, что эта инфекция протекает бурно и стремительно, цепочка передачи вируса — даже в некоторых случаях от человека к человеку — очень короткая”, — рассказала Наталья Пшеничная.

Опасен ли вирус Нипах?

Летальность вируса Нипах довольно высока и по разным оценкам может составлять от 40% до 75%. При этом для населения России вирус едва ли опасен, считают эксперты Роспотребнадзора, так как на территории страны нет животных, которые могли бы стать переносчиками вируса.

“Для населения Российской Федерации единственный шанс столкнуться с этим вирусом — это поехать в эндемичный регион и там заразиться. Но чтобы этого не происходило, надо соблюдать элементарные меры предосторожности”, — уверен Дедков.

Кроме того, высокая летальность вируса Нипах во многом обусловлена тяжестью течения болезни и отсутствием должного уровня медицинской помощи в ареалах распространения вируса, считают эксперты.

«Теоретически в России могут быть завозные случаи [вируса Нипах], но с учетом того, что летальность высокая, можно предположить, что больной даже не доедет до аэропорта», — говорит Наталья Пшеничная.

По ее словам, клиническое течение заболевания очень тяжелое: у зараженного человека развивается дыхательная недостаточность или энцефалит в зависимости от разновидности вируса.

Заподозрить у человека вирус Нипах можно только при наличии эпидемиологический предпосылок, говорит Пшеничная. “Чтобы заподозрить заболевание, вызванное этим вирусом, должны быть четкие эпидемиологические предпосылки — это только эндемичные районы и определенные факторы передачи инфекции. Если этого нет, то и вируса нет”, — уверена Пшеничная.

Проверяют ли мигрантов из Индии на наличие вируса?

По словам Владимира Дедкова, никаких персональных мероприятий, чтобы выявить заболевших именно среди мигрантов из Индии, не проводится.

“Все прибывающие в Российскую Федерацию проходят через одинаковую систему контроля, в том числе и индийские мигранты. Каких-то специальных действий в отношении индийских мигрантов не требуется. Того, что делается в рутинном порядке, вполне достаточно”, — уверен он.

Роспотребнадзор уже разработал высокоэффективную тест-систему, которую используют на границе страны, добавил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, академик РАН Александр Горелов. “Поэтому нет абсолютно никаких опасений, что при пересечении границы и при появлении подозрительных симптомов человек не будет обследован”, — сказал он.

Как обезопасить себя туристам?

По словам экспертов Роспотребнадзора, туристам, отправляющимся в тропические страны, где могут обитать летучие лисы, стоит помнить о простых мерах предосторожности.

«Надо мыть руки, пить бутилированную воду, не надо пить фреши, не надо есть немытые фрукты, не надо есть фрукты, которые имеют следы механического повреждения, потому что летучая мышь могла укусить этот фрукт, а вы его едите. Инфицирование происходит через продукт выделения летучих мышей либо при прямом контакте», — напомнил Владимир Дедков.

Кроме того, эксперты Роспотребнадзора советуют ходить только туристическими тропами и по возможности избегать посещения джунглей в регионах, где фиксировали локальные вспышки заболеваемости.