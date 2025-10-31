Депутаты от ЛДПР разработали инициативу, которая предполагает выплаты пострадавшему от нападения собаки из реестра потенциально опасных пород, пишут «Известия». Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 31 октября.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР и замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. Они предлагают закрепить в законе обязательное страхование ответственности для владельцев собак, входящих в реестр потенциально опасных питомцев.

В случае, если собака из этого перечня нанесет повреждения прохожему, страховая компания владельца животного будет обязана выплатить жертве миллион рублей, если же питомец испортил имущество — 200 тыс. рублей. Страховщик также будет вынужден выделить дополнительную сумму, если ущерб превышает сумму компенсации или потерпевший становится инвалидом.

Сейчас застраховать домашнее животное можно добровольно. В ЛДПР предложили прописать штраф в КоАП для владельцев питомцев, которые отказались оформлять обязательную страховку. Стоимость такого «ОСАГО для собак» предлагают рассчитывать, учитывая страховые тарифы и ставки — их должен будет определить Банк России.

В 2019 году правительство России утвердило список потенциально опасных собак, включающий 12 пород и их метисов: акбаш

американский бандог

амбульдог

бразильский бульдог

булли Кутта

бульдог алапахский чистокровный (отто)

бэндог

волко-собачьи гибриды

волкособ, гибрид волка

гуль дог

питбульмастиф

северокавказская собака

Как рассказал «Известиям» член партии Дмитрий Новиков, в Госдуму регулярно поступают обращения граждан, на которых напали бездомные или домашние собаки. Он уточнил, что «пришло время» обеспечить защиту прав пострадавших от таких инцидентов.

«ЛДПР предлагает в законодательном порядке обязать хозяев потенциально опасных собак приобретать страховку, чтобы нести ответственность за своего питомца и его поведение», — сообщил Новиков.

Владельцы питомцев, по его словам, в большинстве случаев отстаивают свою непричастность, а жертвам трудно доказать факт нападения и получить денежную компенсацию на лечение или восстановление после укусов. Авторы инициативы добавили, что законопроект не планируют распространять на служебных собак.

В Министерстве природы рассказали «Известиям», что такой законопроект могут рассмотреть после его публикации. Однако первый зампредседателя Госдумы по экологии и природным ресурсам Владимир Бурматов отметил, что любая собака может вести себя агрессивно, поэтому ответственность должны нести владельцы всех собак, а не только из перечня.

Зоозащитник Владимир Рыбалко в свою очередь рассказал, что законопроект может не получить поддержки, так как собаки из перечня опасных пород в России крайне редки. В КПРФ подчеркнули, что не одобряют виды страховок, которые обогащают владельцев частных страховых компаний.

«Никогда нельзя делать страхование обязательным, и в случае с собаками тоже. Чтобы получить страховку, людям приходится пройти все круги ада», — сообщила член партии Нина Останина.

В январе 2025 Останина призвала ввести уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди, а также повысить штрафы за самовыгул до 50 тыс. рублей.

В марте в СК сообщили, что за последние несколько лет в России в 6,5 раз выросло число нападений собак на людей. По данным ведомства, за 2024 год возбуждено 408 таких уголовных дел, тогда как в 2022 году их число составляло 78.

26 октября во дворе частного дома в Подмосковной Трехгорке собака породы аляскинский маламут насмерть загрызла младенца. СК тогда возбудил уголовное дело по ч. 1 статьи 109 УК (смерть по неосторожности).