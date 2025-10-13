Армиям стран Европейского союза потребуется не менее 10 лет, чтобы подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По словам эксперта, хотя европейские страны и стараются милитаризировать сознание своих граждан, их армии смогут подготовиться к возможному конфликту с Россией не раньше 2035 или 2036 года. Камкин уточняет, что столько времени потребуется для завершения необходимых исследований и инженерных работ, а также для запуска новых видов вооружений.

Политолог предположил, что «в ближайшие года три» в Европе будет нарастать «истерия по поводу российской угрозы, дронов и воздушных шаров и прочего». Таким образом, по мнению Камкина, будет проводиться «первый этап милитаризации» общества в ЕС.

Его целью будет «запугать, осадить несогласных, ввести вплоть до чрезвычайного положения, получить инструменты, например, для запрета оппозиционных партий», рассказал политолог.

Он не исключил, что со временем ЕС будет все чаще провоцировать Россию, захватывая в том числе гражданские суда и изымая российскую собственность. Эксперт также предположил, что целями провокаций могут стать этнические русские в странах Европы. По его словам, это нужно, чтобы «сделать невозможным процесс каких-то мирных переговоров между Россией и Евросоюзом».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России «придется заплатить», если она продолжит «следовать своей воинственной позиции» и откажется садиться за стол переговоров.

По словам французского лидера, перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС дает надежду на мир на Ближнем Востоке, а конфликт России и Украины «также должен прекратиться».

Газета Financial Times (FT) сообщала о планах НАТО разрешить пилотам, которые патрулируют границу с Россией, сбивать российские самолеты и беспилотники в ответ на якобы нарушение воздушного пространства стран альянса.

Издание утверждает, что обсуждение инициировали страны Восточной Европы, а также Великобритания и Франция. Позднее к ним присоединились еще 32 государства. Участники альянса предлагают оснастить оружием беспилотники, которые используют для сбора информации о военной деятельности России, а также провести учения НАТО на незащищенных границах с Россией.