Говорить о прекращении огня в зоне военной операции в ближайшее время преждевременно, поскольку Украина может быть не заинтересована в мирном урегулировании, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Не кажется, что Вооруженные силы Украины действительно заинтересованы в урегулировании <…> Говорить, что огонь остановится сегодня-завтра, преждевременно», — сказал депутат.

По его мнению, прекращение боевых действий произойдет только в том случае, если Украина выведет свои войска с подконтрольных России территорий.

Швыткин отметил, что делать выводы о ходе мирных переговоров не предполагается возможным из-за их секретности. Он также выразил надежду, что достигнутый мир будет долгосрочным, «чтобы это не отразилось на детях, внуках».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) перечислила пять препятствий для мира между Россией и Украиной. Среди них — территориальный вопрос, отказ Киева от стремления в НАТО, численность ВСУ, намерение Москвы вернуть русский язык в украинские медиапространство и образование, а также контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). По данным WSJ, США планирует предоставить российской стороне свой обновленный план по мирному урегулированию уже на этой неделе.

В ноябре помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о вероятности того, что конфликт завершится в 2025 году, заявил: «Хотелось бы». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать преждевременных утверждений о близости боевых действий к завершению.