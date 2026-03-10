В России необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения для блогеров, которые ведут онлайн-трансляции и получают донаты. Такое мнение выразил в разговоре с «Абзацем» общественный деятель Вадим Попов.

По словам Попова, государство должно понимать, какие у граждан есть источники дохода, особенно крупные, чтобы предотвращать возможные злоупотребления. Оптимальным решением собеседник «Абзаца» назвал введение дифференцированной налоговой ставки, которая зависит от суммы доната и общего дохода стримера.

«Для небольших донатов (до 4 000 рублей в месяц) подошла бы минимальная ставка или освобождение от налога. Для средних и крупных донатов — прогрессивная шкала налогообложения, аналогично другим видам доходов», — пояснил Попов.

Донат (англ. donation) — это добровольное пожертвование человеку или организации. Чаще всего их принимают стримеры, музыканты, организации или благотворительные фонды. В российском законодательстве нет такого термина, как «донат». Как правило, они расцениваются как дарение и не облагаются налогом. Налогообложение зависит от характера пожертвований: если донат превышает 4 тыс. рублей, поступает от ИП или юрлица, а также производится в обмен на эксклюзивную услугу, то, например, блогеру придется заплатить НДФЛ, налог на прибыль или НПД. Налог также взимается в случае дарения недвижимости, автомобиля, ценных бумаг, цифровых финансовых активов.

Попов обратил внимание, что стримеры зачастую получают крупные доходы. В связи с этим суммы пожертвований блогерам должны облагаться налогом так же, как и доходы физических и юридических лиц, считает общественник.

В июле 2024 года Госдума приняла законы о запрете треш-стримов и штрафах для их участников. Согласно документам, такие трансляции будут отнесены к информации, которая запрещена к распространению на территории России, а факт их проведения станет отягчающим обстоятельством по десяти статьям Уголовного кодекса.

Для организаторов и участников треш-стримов предусмотрены административные штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн рублей — для юридических лиц.