Генеральная прокуратура России признала нежелательным британский аналитический центр по оборонным вопросам Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В сообщении ведомства сказано, что представители центра регулярно проводят тренинги и семинары, на которых обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения боев, развитие новых видов вооружений.

«Русофобия с английским акцентом — на мнимую угрозу, тотальное вмешательство в выборные процессы по всему миру и упорное нежелание принимать западные ценности. Такой выставляют нашу страну «аналитики» из The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* (Великобритания)», — отметили представители Генпрокуратуры.

The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*существует с 1831 года и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, который занимается исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансируется британскими органами власти, Еврокомиссией, а также нежелательными в России организациями.

По данным прокуратуры, британская организация, финансируемая в том числе государственными структурами, «потратила миллионы фунтов на антироссийскую пропаганду с элементами обскурантизма».

«Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в некоторых материалах британской организации содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономику.

«С началом специальной военной операции антироссийская риторика обострилась, члены НПО стали призывать государства и граждан поддержать Украину и ужесточить санкционное давление на Россию», — добавили в ГП.

14 августа неправительственную организацию «Репортеры без границ»* внесли в список организаций, чья деятельность нежелательна на территории России.

С 2002 года «Репортеры без границ»* публикуют на своем сайте Всемирный индекс свободы прессы. Организация также имеет консультативный статус при ООН и ЮНЕСКО. В отчете за 2022 год представители организации назвали его рекордным по числу журналистов, помещенных под стражу по всему миру.

* внесены в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной