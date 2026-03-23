В России надо запретить приглашать родственников фигурантов уголовных дел об особо тяжких преступлениях на ток-шоу до вынесения приговора, заявил «Абзацу» заместитель председателя Всемирного русского народного собора, лидер общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, требуется либо ввести этический кодекс для телеканалов, либо прямо законодательно ограничить участие родственников обвиняемых в телепередачах, пока следствие и суд не поставят точку в уголовном деле.

Поводом для предложения стал недавний эфир одного из федеральных каналов, где семья молодого человека, обвиняемого в жестоком убийстве женщины, использовала передачу для попытки представить его жертвой обстоятельств, акцентируя внимание на его религиозности и зачитывая его личные письма из следственного изолятора.

В частности, отец обвиняемого заявил: «Я своего сына воспитывал 20 лет, знаю, какой он и каким может быть. Я чувствую и понимаю, когда что-то не так. Знаю, что всегда был для него самым близким другом, с которым всем делился».

Иванов считает, что подобные передачи не только искажают суть правосудия, но и оказывают прямое давление на следственные органы, формируя искаженное общественное мнение еще до того, как суд вынесет вердикт. По его убеждению, площадкой для установления вины должен быть исключительно зал судебных заседаний, а не телестудия, где правила диктуются рейтингами и аплодисментами.

Это уже не первая подобная инициатива: в середине марта Госсовет Татарстана внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на ограничение распространения так называемой обвинительной информации в средствах массовой информации и социальных сетях до того момента, как судебное решение вступит в законную силу.

Авторы идеи настаивают на том, что использование формулировок, указывающих на предположительный характер сведений — таких как «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов» или «источники сообщают», — не должно снимать ответственности за публикацию материалов, которые могут быть истолкованы как констатация виновности человека, чье дело еще не рассмотрено судом.