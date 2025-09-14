В России завершается Единый день голосования, проходивший в 22 областях с 12 по 14 сентября. В 21 регионе выбирали губернатора: 20 — прямыми выборами, в Ненецком автономном округе — непрямыми. В 11 субъектах выбирали депутатов местных заксобраний.

В НАО губернатором становится Ирина Гехт, за которую отдали голоса 16 членов окружного собрания.

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после обработки 99,4% протоколов, сообщает Центризбирком.

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,23% голосов избирателей после обработки 50,18%.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов опережает соперников с 60,01% после обработки 50,45% протоколов.

В Курской области первое место пока у врио губернатора Курской области Александра Хинштейна — после подсчета 1,57% голосов у него 91,22% голосов.

В Брянской области лидирует действующий губернатор Александр Богомаз, набирающий 79,21% после обработки 0,19% протоколов.

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, после обработки 0,5% протоколов получает 94,21% голосов.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер опережает соперников с 61,85% голосов, пока обработаны 3,35% протоколов.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ведет в гонке с 85,22% голосов после обработки 1,51% протоколов.

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лидирует с 71,45% голосов после обработки 25,79% протоколов.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский набирает на выборах в регионе 55,03% голосов по итогам обработки первых 0,96% протоколов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов набирает 90,98% голосов после подсчета 0,07% протоколов.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лидирует с 96,33% голосов после подсчета 0,47% протоколов.

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил 82,34% голосов по итогам подсчета 0,1% протоколов.

Действующий глава Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах губернатора с 88,56% голосов после обработки 0,14% протоколов.

Единый день голосования сопровождался постоянными атаками хакеров. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на протяжение 14 сентября регистрировались сбои в работе сервисов, но это не повлияло на работу дистанционного электронного голосования.