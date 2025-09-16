Евросоюз отложил введение нового, уже девятнадцатого по счету, пакета санкционных мер против России из-за неопределенной позиции Соединенных Штатов, предположил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Ридусу».

По словам сенатора, многие страны ЕС осознают, что дальнейшее ужесточение антироссийских ограничений негативно скажется на их собственной экономике.

«Государства Евросоюза прекрасно понимают, что без внятной позиции Вашингтона никуда. В США говорят, что вы сначала введите санкции, если хотите, а мы потом посмотрим и подумаем. Такая позиция означает дальнейшее разорение ЕС», — пояснил Климов.

Он подчеркнул, что новые санкционные инициативы представляют прямую угрозу для экономической безопасности ряда европейских государств, что уже привело к серьезным разногласиям внутри объединения. Несмотря на это, отдельные европейские лидеры продолжают занимать жесткую позицию в отношении Москвы.

Ранее стало известно, что представление нового пакета санкций, первоначально запланированное на 17 сентября, было перенесено на неопределенный срок. По данным источников в дипломатических кругах, задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые сохраняют зависимость от поставок российской нефти и выступают против дальнейшего ужесточения ограничений. Также СМИ сообщили, что пять стран Евросоюза наложили вето на инициативу по сокращению выдачи шенгенских виз россиянам, которая тоже должна была войти в 19-й пакет санкций.