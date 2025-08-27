Россия и Азербайджан должны искать точки сближения и выстраивать конструктивное сотрудничество, а не усложнять и без того непростую ситуацию. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, у России «очень давние и не всегда простые для понимания» отношения со всеми республиками, входившими в состав СССР. При этом сенатор считает, что находящиеся рядом государства должны «искать способы преодоления сложных случаев совместными усилиями».

«И тогда будет гораздо лучше, чем действуя наоборот», — убежден Климов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией с 2024 года. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона «конструктивно и законно» отвечает Москве на фоне охлаждения отношений, но «никогда не потерпит никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам».

В декабре 2024 года произошло крушение азербайджанского самолета АZAL, который разбился при заходе на посадку в районе Актау. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Алиев рассказал, что фюзеляж самолета был поврежден российской системой ПВО. При этом, по его словам, российская сторона не предупредила пилотов до вылета о готовящейся атаке БПЛА.

Алиев напомнил, что в ходе Второй Карабахской войны азербайджанская сторона случайно сбила российский вертолет. После этого он «немедленно» позвонил президенту России и «принес извинения», власти выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Минобороны, виновные были привлечены к ответственности.

«Ничего подобного со стороны России мы не увидели. То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями. Но это стало большой неожиданностью. И они до сих пор не говорят, что случилось», — пояснил Алиев и назвал произошедшее «очень серьезной ситуацией» для российско-азербайджанских отношений.

Кроме того, в разговоре с «Аль-Арабия» Алиев подчеркнул, что Азербайджан с первых дней российской военной операции поддерживал территориальную целостность Украины, и назвал действия Вооруженных сил России на украинской территории «вторжением». После этого первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что партнерство Москвы и Баку было «недоразумением».