Чтобы не допустить экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину, необходимо подать обращение в ЮНЕСКО, считает член Совета по правам человека при президенте России, правозащитница Ева Меркачева. В разговоре с NEWS.ru она пояснила, что работа ученого напрямую связана с объектами, охраняемыми организацией.

«Нужно обращаться в ООН (материнская организация ЮНЕСКО. — Прим. RTVI) и вообще куда только можно, чтобы помочь Бутягину. Я думаю, нам придут на помощь в международных институтах. У нас есть несколько таких организаций, в которые входят самые разные археологи», — заявила она.

По словам Меркачевой, российский ученый проделал большую работу по сохранению исторических объектов, которые находятся в ведении ЮНЕСКО, Кроме того, можно обратиться в Международный союз институтов археологии и истории искусства.

Правозащитница призвала искать все организации, которые объединяют археологов и смогут заступиться за Бутягина, попрепятсвовав его экстрадиции на Украину. Меркачева уверена, что в нынешних условиях невозможно гарантировать его безопасность в стране.

Накануне Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева, разрешив экстрадировать на Украину российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Как написали его близкие в телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина», решение польского суда может угрожать жизни и здоровью ученого, если он попадет в украинский СИЗО.

Польские спецслужбы задержали Бутягина 4 декабря 2025 года по запросу Украины во время его серии лекций в разных городах Европы. Киев обвиняет ученого в якобы незаконных раскопках в Крыму с 2014 по 2019 год.

Согласно позиции Украины, руководя раскопками в античном городище Мирмекий на Керченском полуострове, Бутягин поспособствовал частичному разрушению объекта культурного наследия. Кроме того, в ведении России остались обнаруженные поисковой группой 30 золотых монет, на 26 из которых выгравировано имя античного полководца Александра Македонского. Киев оценивает ущерб в 380 млн рублей.

В январе российский МИД вызвал польского посла и выразил ему протест из-за задержания археолога. Москва сочла обвинения против Бутягина «абсурдными» и обратила внимание на «политизированный характер» преследования.