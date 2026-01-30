В Нью-Йорке работник пиццерии явился в следственный изолятор и, выдавая себя за агента ФБР, попытался вызволить Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы одной из крупнейших медицинских страховых компаний США United Healthcare Брайана Томпсона. Об этом пишут USA Today и CNN, ссылаясь на материалы уголовного дела и источники в правоохранительных органах.

Согласно документам, ложным агентом ФБР оказался 36-летний Марк Андерсон из штата Миннесота, работник пиццерии в городе Манкейто. Чтобы осуществить свой замысел, ему пришлось проехать оттуда 1,7 тыс. км до Нью-Йорка.

Явившись в изолятор в Бруклине, он заявил, что имеет распоряжение суда по освобождению Манджоне. Когда сотрудники тюрьмы попросили предъявить документы ФБР, мужчина показал водительское удостоверение Миннесоты, предупредил, что вооружен, и начал «швырять» в персонал разные другие официальные бумаги, сообщили правоохранители.

Обыскав Андерсона, сотрудники изолятора нашли в его рюкзаке небольшой круглый нож для пиццы и вилку для барбекю. В обвинении не указано имя арестанта, которого хотел освободить задержанный, но источники утверждают, что это именно Манджоне.

Андерсону предъявили обвинение в ложной выдаче себя за должностное лицо федерального правительства. Судья постановил заключить его под стражу, решив, что он может скрыться от правосудия и представляет опасность для общества.

По данным источников в органах, житель Миннесоты отправился в Нью-Йорк в поисках работы, но потерпел неудачу. На данный момент неизвестно, какова его связь с Манджоне и есть ли она в принципе.

Еще один источник в органах рассказал CBS News, что Андерсон потом сказал тюремщикам, что хотел быть арестованным, утверждая, что его преследуют члены мексиканского картеля «Халиско Новое Поколение».

В пятницу состоится судебное заседание по делу Манджоне. На нем решат, останется ли смертная казнь в качестве возможного наказания, если его признают виновным. Если судья сочтет, что Минюст не может добиваться для него смертной казни, то вступительные заявления сторон по делу об убийстве начнутся в октябре. Если же возможность добиваться казни подтвердится, то слушания начнутся в январе 2027 года.

Глава UnitedHealthcare был застрелен в центре Манхэттена в Нью-Йорке 4 декабря 2024 года. Манджоне, которому на тот момент было 26 лет, был задержан через пять дней по подозрению в убийстве. Полиция сообщала, что у него нашли манифест с коррупционными обвинениями в адрес американской системы здравоохранения. Недовольные ее работой граждане США в соцсетях выражали ему поддержку и сравнивали такими вымышленными персонажами, как Робин Гуд и Джон Уик. Сам Манджоне настаивает на своей невиновности.