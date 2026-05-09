В последние годы на День Победы в Москву практически всегда приезжают иностранные политики. 9 мая 2026-го не стало исключением — в этом году в российскую столицу приедут девять иностранных представителей, в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Как подсчитал RTVI, по сравнению с 80-летием Победы, которое отмечалось в 2025-м, список сократился втрое.

Постоянные гости и новые лица

7 мая Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, которые прилетают в Москву на 9 мая. В перечне оказалось девять имен, причем некоторые уже не раз присутствовали на Дне Победы в российской столице.

Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо были на 80-летней годовщине в прошлом году.

Кроме них, в Москву не в первый раз прилетают главы Южной Осетии Алан Гаглоев и Абхазии Бадра Гунба, а также Милорад Додик, который в прошлом году еще был президентом Республики Сербской.

Кстати, Республику Сербскую в этот раз представляет не только Додик, но и его преемник на посту президента Синиша Каран, а также председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич.

Кроме них, с визитом в Москве будет президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Его не было на 80-летии Победы, однако Сисулит был в числе гостей в 2024-м. Единственным «новичком» на празднествах окажется верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Как ранее сообщил RTVI дипломатический источник, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас не приедет в Москву на Парад Победы 9 мая, хотя в 2025 году он присутствовал на церемонии.

В этом году парад Победы пройдет без демонстрации военной техники, напомнил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», — отметил представитель Кремля.

Список сократился втрое

Также в этом году Москва не рассылала специальные приглашения, как это было в прошлый раз, поскольку в 2025-м отмечался 80-летний юбилей.

«Но некоторые иностранные деятели заявили о желании посетить Москву в эти торжественные дни», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Если сравнивать с прошлым годом, то список иностранных гостей сократился в три раза: девять в этом году с учетом Милорада Додика, который сейчас занимает должность председателя партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской, против 30 глав государств и правительств в 2025-м, посчитал RTVI.

Такое количество гостей сравнимо с показателями 2024-го и 2020-го. В позапрошлом году было девять иностранных гостей, причем большинство из стран постсоветского пространства. Также в 2024 году Москву посетили президент Кубы Мигель Диас-Канель, лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Лаоса.

В 2020 году иностранных гостей было 10, в частности, президент Сербии Александр Вучич и молдавский лидер Игорь Додон. Были и предыдущие главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов, а также Милорад Додик (на тот момент член президиума Боснии и Герцеговины). Девять из десяти гостей были непосредственно на параде, исключением стал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. У двоих членов киргизской делегации тогда обнаружили COVID-19, поэтому глава государства принял решение не появляться на параде в часть 75-летия.

В 2021 году единственным иностранным лидером, прилетевшим в Москву, стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В апреле того года официальный представитель Кремля сообщил, что Россия не планировала приглашать иностранных гостей, так как год был не юбилейным. Кроме того, тогда в стране все еще действовали ограничения в связи с пандемией коронавируса.

В 2022 году парад Победы прошел и вовсе без иностранных делегаций, на что в Кремле также сказали, что приглашений не было из-за того, что год не был юбилейным. При этом в следующем, 2023-м, в Москву прилетели лидеры семи постсоветских стран. Среди них, как и в 2025 году, был премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В этот раз он пропустит памятные мероприятия в Москве, так как в стране началась предвыборная агитация перед голосованием в парламент, которое состоится 7 июня.

«Во время своего визита в Москву 1 апреля я проинформировал президента России, что, поскольку в Армении начинается предвыборная агитация, я не смогу принять участие в мероприятиях 9 мая», — сообщил Никол Пашинян.

Самым массовым празднованием Дня Победы по количеству иностранных гостей стала 70-я годовщина в 2015 году. Тогда в Москву приехали в том числе генсек ООН Пан Ги Мун, председатель КНР Си Цзиньпин (он был и на 80-летнем юбилее), президент ЮАР Джейкоб Зума, а также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Чехии Милош Земан. Всего тогда прибыла 31 иностранная делегация.