Заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о необходимости провести президентские выборы связано скорее с попыткой стать самостоятельной политической фигурой, чем с подготовкой реальной кампании. Об этом в беседе с RTVI заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

По его словам, Федоров уже рассматривается как один из заметных претендентов в случае будущих выборов.

«Как показывают последние социологические электоральные исследования на Украине, хотя есть вопросы об их качестве, но тем не менее — Федоров находится в тройке лидеров потенциальной предстоящей президентской избирательной кампании. Прекрасно понимая, что в настоящий момент обладает серьезным электоральным ресурсом, поддержкой со стороны как населения, так и ряда негосударственных организаций, он делает себе образ, позицию полноценной политической фигуры на Украине, которая потенциально сможет участвовать как в президентских выборах, так и возглавить, допустим, ту или иную политическую партию», — отметил эксперт.

18 августа Федоров опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «демократия не может быть заложницей России», и призвал создать «легальный, безопасный и реалистичный механизм» для восстановления полноценного демократического процесса в условиях продолжающегося конфликта. Не называя имя президента Украины Владимира Зеленского, Федоров сообщил о «системном кризисе управления», страхе перемен и коррупции, которые, по его оценке, подрывают военные усилия Киева. «Би-би-си» отмечает, что призыв Федорова вызвал раздражение у части украинских пользователей, в том числе среди жестких критиков власти, так как те считают, что проведение выборов сейчас невозможно.

Денисов усомнился в том, что слова Федорова приведут к запуску избирательных процедур.

«Ни в коем случае. Мы же прекрасно понимаем, что какая бы ни была позиция у Федорова, у его окружения, у людей, которые его поддерживают, она не влияет на позицию власти. И власть прекрасно понимает все риски, связанные с любой электоральной кампанией в настоящий момент», — отметил он.

По мнению аналитика, истинная цель высказывания — политтехнологическая, а не электоральная.

«Окружение хочет сделать из него потенциального кандидата в президенты Украины и создать политическую силу под Федорова», — резюмировал Денисов.

Федоров был уволен с поста министра обороны Украины в июле — спустя примерно полгода после назначения. По данным СМИ, его отставка была связана с напряженностью в отношениях с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который вскоре тоже лишился должности.

Увольнение Федорова вызвало протесты в разных городах страны. Сам он отказался от предложенных альтернативных постов, включая должность вице-премьера по военным инновациям, заявив о готовности вернуться исключительно в кресло главы Минобороны.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, при котором проведение выборов приостановлено. Пятилетний срок полномочий Зеленского формально истек в мае 2024 года, однако согласно Конституции страны голосование невозможно до отмены военного положения.