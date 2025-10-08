У берегов северо-восточной Турции нашли еще один беспилотный морской дрон — спустя несколько дней после аналогичной находки у побережья Трабзона. Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на заявление губернатора провинции Артвин Турана Эргюна.

Утром 7 октября рыбаки заметили на поверхности моря у города Хопа неизвестный объект и сообщили об этом береговой охране. Прибывшие на место специалисты установили, что это морской дрон.

По словам губернатора, обнаруженный аппарат похож на тот, что нашли 29 сентября у побережья Трабзона. Эргюн отметил, что дрон может быть связан с конфликтом между Россией и Украиной.

В регион из Стамбула был направлен отряд саперов и морских спецподразделений SAS, которые должны обследовать и при необходимости уничтожить устройство, передает издание. «Мы исходим из того, что внутри может находиться взрывчатое вещество, поэтому дрон будет обезврежен на месте», — сказал глава региона.

Власти ввели меры безопасности: район находки оцеплен, в радиусе трех с половиной морских миль запрещено движение судов и рыбная ловля.

В ночь на 30 сентября у побережья района Чаршибашы в провинции Трабзон рыбаки обнаружили похожий морской дрон с зарядом около 300 кг взрывчатки. Поначалу они приняли его за брошенную лодку и отбуксировали в порт Йороз. Власти эвакуировали жителей прибрежных домов и вызвали специалистов ВМС Турции, после чего аппарат был уничтожен.