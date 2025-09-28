В Италии почти неделю продолжаются пропалестинские акции протеста, против поставок оружия Израилю и адресно — против оружейной компании Leonardo.

Так в Брешии в субботу, 27 сентября, колонна демонстрантов длиной восемь километров прошла от центра города до района Примо Маджо и обратно, скандируя лозунг: «Брешия знает, на чьей она стороне, свободная Палестина от реки до моря».

По разным оценкам, в марше участвовало от 2800 до 10 тысяч человек. Главной целью протестующих было здание оружейной компании Leonardo в районе Виа-Лунга, которая производит 76-миллиметровые пушки для израильских боевых кораблей. Как заявил лидер движения Diritti per tutti («Права для всех») Умберто Гобби, именно эти орудия обстреливают палестинские города и угрожают гуманитарной «Флотилии свободы».

Единственный серьезный инцидент произошел возле стадиона «Кальвези» — футбольные фанаты начали кидать в демонстрантов бутылки и кирпичи, но полиция сумела предотвратить столкновения.

В Турине протестующие пытались блокировать аэропорт Казелле, марш завершился столкновениями с полицией. По данным на утро 28 сентября, в результате инцидента пострадали десять активистов и двое сотрудников правоохранительных органов.

Марш начался на площади Криспи, где к протестующим присоединился бывший депутат Европарламента Мик Уоллес. Когда колонна примерно в тысячу человек приблизилась к полицейскому оцеплению на подъезде к аэропорту, организаторы потребовали пропустить их к терминалу, заверив, что акция будет мирной. После отказа активисты начали бросать в полицию бутылки, камни и петарды. В ответ полицейские включили водометы и распылили слезоточивый газ.

Параллельно другие группы протестующих перекрыли автостраду к аэропорту на велосипедах и пробрались через кукурузные поля к ограждениям аэропорта. Несмотря на беспорядки, работа аэропорта не прекращалась, хотя некоторым пассажирам пришлось добираться до терминала пешком.

Основная часть активистов затем переместилась к выставочному центру, где проходит Туринский автосалон. Митингующие обвиняли итальянское правительство и местные предприятия в пособничестве «геноциду в Газе». Полиция в свою очередь осудила «неприемлемое насилие со стороны псевдомирных активистов».

Массовые акции протеста начались в Италии в понедельник, 22 сентября, после отказа премьер-министра Джорджи Мелони признать Палестину по примеру Великобритании, Канады и Австралии. Так, в Риме тысячи демонстрантов собрались у главного вокзала Термини и перекрыли окружную дорогу на востоке столицы. Также тысячи людей вышли протестовать во Флоренции.

В Милане произошли столкновения активистов с полиций в районе городского вокзала. Демонстранты скандировали «Свободу Палестине», требовали прекращения огня в Газе и сожгли флаг США. Также протестующие жгли дымовые шашки и бросали в полицейских уличные знаки, урны и фрагменты ограждений.

В Болонье полиция разгоняла участников шествия струями воды и слезоточивым газом.

Беспорядки начались 22 сентября и в Турине — там студенты заблокировали кампус университета