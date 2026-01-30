Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку действий педагога уфимского лицея №161 после публикации видео, на котором он связывает и бьет ремнем ученика, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, даст оценку действиям должностных лиц учебного учреждения и самого учителя», — говорится в сообщении.

30 января телеграм-каналы опубликовали видео с урока труда в седьмом классе, где мужчина — предположительно, учитель — связывает мальчика, бьет ремнем, а потом дает пинок под зад и выгоняет за дверь. Снявший видео одноклассник пострадавшего рассказал UFA1.ru, что тот матерился и мешал педагогу.

Mash уточняет, что трудовик решил наказать ученика после того, как увидел на экране его компьютера неприличное изображение Чебурашки. По данным Baza, это была карикатура на учителя.

«Башинформ» сообщает, что для выяснения обстоятельств съемки ролика в школу выехали полицейские. Источник агентства не исключил, что видео могло быть постановочным и снято ради шутки.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Ольга Панчихина заявила RTVI, что осведомлена о случившемся и выясняет детали — в частности, связывается с городским управлением образования.

«Будем отрабатывать полностью, узнаем, что произошло, как так произошло, почему не были предприняты какие-то другие воспитательные меры и так далее. Поэтому данная ситуация находится на контроле уполномоченного», — заверила омбудсмен.

В декабре 2024 года в другой уфимской школе — №49 — преподаватель математики применил к ученику восьмого класса «удушающий захват» и вытащил в коридор. По словам других детей, учителя разозлило поведение подростка, который запустил на полу радиоуправляемый игрушечный автомобиль, а на замечания не реагировал.

В управлении образования Октябрьского района города позднее сообщили, что с классом провели профилактическую беседу о запрете пользования сотовыми телефонами и соблюдении правил внутреннего распорядка.

В октябре 2025 года СК Бурятии возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после того, как учитель одной из школ региона сломал руку ученику. По данным Инфо24, конфликт произошел из-за того, что мальчик брызгался водой и попал в учителя, а тот «дал ему подзатыльник». Конфликт перерос в драку, которую разнимали одноклассники и другие педагоги.