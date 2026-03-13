У берегов итальянского острова Лампедуза дрейфует танкер с топливом, сообщил местный телеканал Rai 1 в социальной сети X.

По данным телеканала, танкер перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом (СПГ). Экипажа на борту нет, судно якобы движется под воздействием ветров и течений, что вызывает вопросы о его дальнейшей траектории.

Газета Il Messaggero предполагает, что дрейфующее судно — российский газовоз «Арктик Метагаз», который был атакован в Средиземном море в ночь с 3 на 4 марта. В посольстве России в Италии сообщили ТАСС, что видели сообщения СМИ о танкере и будут разбираться в ситуации. Никаких официальных подтверждений информации пока нет.

Атака на «Арктик Метагаз»

ЧП с судном «Арктик Метагаз», следовавшим из Мурманска, произошло в ночь на 4 марта. По данным Минтранса России, атака была совершена с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. Все 30 членов экипажа газовоза были эвакуированы, двое из них получили ожоги и были отправлены в больницу города Бенгази. Остальные 28 отправились в Мурманск.

Согласно данным трекинга, «Арктик Метагаз» вышел из российского порта Мурманск 24 февраля. Перед входом в Средиземное море он прошел через воды Великобритании и Испании. Сигнал автоматической системы идентификации судна (AIS) пропал накануне атаки, когда борт находился примерно в 30 морских милях от северо-восточного побережья Мальты.

Il Messaggero пишет, что окончательные причины ЧП до сих пор не установлены. При этом Минтранс России называет произошедшее «актом международного терроризма и морского пиратства, грубейшим нарушением основополагающих норм международного морского права».

В российском ведомстве убеждены, что такие действия, которые совершаются «при попустительстве властей государств-членов Евросоюза», не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества.