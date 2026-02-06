Как минимум три участника боевых действий на Украине, удостоенные звания Героя России, впервые примут участие в выборах депутатов в Госдуму. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По их словам, «Единая Россия» (ЕР) планирует выдвинуть таких кандидатов в Бурятии, Калмыкии и Республике Коми.

Собеседники издания утверждают, что в Бурятии «с высокой степенью вероятности» могут выдвинуть 35-летнего командира 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, гвардии подполковника Дашибала Мункожаргалова.

Дашибал Мункожаргалову 35 лет. Он родился в селе Цаган-Оль Могойтуйского района Забайкальского края, но служил в Бурятии. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России.

«[Мункожаргалов] с самого начала участвует в специальной военной операции. Награжден тремя орденами Мужества. Земляки рассказывали, что он идеальный воин — безукоризненный, самоотверженный, героический. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Настоящий воин», — рассказывал после этого сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев.

В конце января 2026 года Мункожаргалов стал членом Бурятского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

В Калмыкии кандидатом от «Единой России» может стать командир штурмовой роты 6-го мотострелкового батальона старший лейтенант Наран Очир-Горяев, сообщают источники «Ведомостей».

Очир-Горяев пришел на военную операцию в качестве добровольца осенью 2022 года. В настоящее время он является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В конце 2025 года под руководством Очира-Горяева осуществлялось освобождение Северска. Он лично спланировал и осуществил захват важный городских построек, в результате были освобождены более 80 жилых домов и уничтожены 36 опорных пунктов.

После этого Очир-Горяев был удостоен звания Героя России. Детали боев за Северск он рассказал в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». В разговоре с ТАСС военнослужащий признался, что для него было «волнительно» выступать перед «первым человеком страны».

«Не каждому так суждено — кажется, впервые в истории с передовой командир роты докладывает Верховному главнокомандующему», — подчеркивал Очир-Горяев.

Кандидатом ЕР в Республике Коми может стать 37-летний участник второго потока президентской программы «Время героев» Станислав Кочев, пишут «Ведомости». После срочной службы Кочев окончил военное учебное заведение воздушно-десантных войск в Рязани. Принимал участие в боевых действиях на Украине, где получил тяжелые ранения.

В 2024 году Кочев был удостоен звания Героя России. В интервью информационному агентству БНК он рассказывал, что с детства ощущал тягу к армии, а участие в боевых действиях на Украине «принял как должное».

«Мои дед и прадед прошли Великую Отечественную войну. Отец выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. В каком-то смысле это уже династия», — говорил он.

Источники «Ведомостей» уточнили, что участники военной операции могут пойти на выборы и в других регионах, в том числе в столичном. Политолог Константин Калачев подчеркнул, что тренд на продвижение ветеранов спецоперации в органы законодательной власти идет с самого верха, «а значит, задача будет исполнена».