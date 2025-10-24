Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова, ранее занимавшего должность генерального директора компании «Росатом — Международная сеть», начальником нового Управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

О том, что Титов рассматривался в качестве основного кандидата на этот пост, ранее сообщали источники РБК, близкие к администрации президента. По их данным, указ о создании управления был подписан 29 августа, и в настоящее время продолжается формирование его штатной структуры.

Согласно имеющейся информации, в фокусе работы нового управления будет международная деятельность, в первую очередь со странами СНГ и государствами Африки. Курировать его работу будет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику России.

Как пишет РБК, для руководства управлением требовался специалист, обладающий значительным международным опытом и способный выстроить взаимодействие с МИД и силовыми ведомствами.

Вадим Титов обладает обширным опытом в международной сфере. Возглавляемая им «Росатом — Международная сеть» отвечала за продвижение интересов госкорпорации за рубежом и включала более 20 зарубежных представительств.

В «Росатоме» он работал с 2009 года, а пост генерального директора международной сети занял в 2019 году. Примечательно, что Сергей Кириенко, который теперь будет курировать управление, сам ранее возглавлял «Росатом» с 2005 по 2016 год.

Расширение международной ответственности команды Кириенко началось ранее, когда в сферу его компетенции перешли отношения с Абхазией на фоне политического кризиса в республике в конце прошлого года.

Впоследствии его кураторство распространилось на Южную Осетию, Молдову и Армению, а также на изучение ситуации в странах Африки. В этой работе задействованы специалисты, ранее фокусировавшиеся на внутренней политике России.

Новое управление было создано одновременно с упразднением управлений по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству, которые ранее курировал ушедший в отставку 18 сентября Дмитрий Козак.