Дмитрий Козак, ушедший в сентябре с поста замруководителя администрации президента (АП), предлагал Владимиру Путину реформировать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом 1 октября пишет телеграм-канал Faridaily со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

«Максималистские» идеи

По словам собеседников канала, Козак предлагал президенту добавить бизнес-омбудсмену полномочий, поднять его статус в структуре органов власти, а также создать госкомиссию по защите бизнеса. В случае одобрения этих предложений чиновник хотел стать новым уполномоченным по защите прав предпринимателей, оставаясь при этом в должности замглавы АП.

Предложение Козака возникло «в контексте самого масштабного передела собственности с 90-х годов», говорится в публикации.

«Козаку при новых полномочиях пришлось бы противостоять силовикам, инициирующим эти процессы», — поясняет Faridaily.

Как утверждают собеседники телеграм-канала во власти, в Кремле идеи Козака посчитали «максималистскими», и Путин отклонил предложения своего давнего соратника. После этого чиновник написал заявление об уходе в отставку, пишет Faridaily.

Срок полномочий прежнего уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова истек еще летом 2022 года. Сейчас эту должность никто не занимает, нового бизнес-омбудсмена Путин не назначил. При этом Титов продолжает координировать работу аппарата уполномоченного.

«Устал жить как изгой»

В начале 2025 года Козак хотел стать «главным переговорщиком» с новой администрацией США по мирному урегулированию российско-украинского конфликта и общался со своими американскими контактами, рассказал Faridaily знакомый чиновника. Этого назначения не случилось.

Среди прочего Козак не поддержал начало военной операции на Украине, попытавшись несколько раз убедить Путина прекратить боевые действия, рассказали источники Faridaily во власти. На протяжении трех лет чиновник «не скрывал перед знакомыми и президентом», что считает начало СВО «ошибкой», говорится в публикации.

Говоря о причине отставки Козака, его знакомый в разговоре с телеграм-каналом выразил мнение, что Путин якобы «устал» от чиновника, тогда как тот «устал жить как изгой».

Faridaily называет увольнение по своей воле такого политического тяжеловеса, как Козак, редким событием для российской политической системы, из которой «уходить не принято вообще».

Путин подписал указ об освобождении Козака от должности заместителя руководителя администрации президента 18 сентября. В Кремле заявили, что чиновник подал в отставку по собственному желанию, отметив, что с дальнейшими планами он определится «после какого-то отдыха». По данным источников РБК, экс-замглавы АП рассматривает «различные предложения перехода в бизнес».

Forbes со ссылкой на источник писал, что Козак был готов уйти из администрации президента еще в 2022 году, после начала военной операции на Украине. Как утверждает издание, чиновник «не продолжит государственную службу».

Козак рассматривался в качестве кандидата на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместо Александра Гуцана, возглавившего Генпрокуратуру, писали «Ведомости». Однако чиновник отказался от этой должности, сообщило позже издание со ссылкой на источники. 29 сентября Путин назначил на пост полпреда в СЗФО Игоря Руденю, который с 2016 года возглавлял Тверскую область.