Агрессивные и безответственные действия властей западных стран привели к искусственному слому энергетической архитектуры и создали новые вызовы для мирового и российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 15 по 17 октября. Главные заявления главы государства — в материале RTVI.

Об экспорте нефти и газа

Путин обвинил Запад в «агрессивных и напористых действиях», искусственно ломающих энергетическую архитектуру. По его словам, это один из вызов, которые стоят перед глобальным и российским ТЭК. В частности, он указал на проблемы, возникшие в Евросоюзе из-за отказа большинства его стран-членов покупать российские нефть и газ, а именно падение промышленного производства, рост цен из-за необходимости покупать более дорогие «заокеанские» энергоносители, снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом.

«Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 млн тонн нефти», — продолжил глава государства.

Он сказал, что это примерно на 1% меньше, чем в 2024 году, но отметил, что речь идет о добровольном снижении в соответствии с договоренностями в рамках альянса нефтедобывающих стран ОПЕК+.

В связи с переформатированием цепочек поставок Россия значительно расширила географию своего нефтегазового экспорта, заявил Путин. Если раньше эта продукция поставлялась в основном в страны ЕС, то теперь логистика переключилась в сторону глобального Юга — Азиатско-Тихоокеанского регион, Африку и Латинскую Америку. Он назвал этих покупателей «более перспективными и ответственными» по сравнению с Евросоюзом, устроившим «демарш».

«То есть, казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных “Северных потоков” отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭКа. И надо признать, что наш газовый экспорт действительно поначалу сократился, но затем вновь начал расти. Он еще не восстановился в полном объеме, но рост абсолютно очевидный», — заявил президент.

О технологическом суверенитете

Еще один вызов связан с технологическим суверенитетом стран-производителей энергоресурсов, сказал Путин. Он напомнил, что власти западных стран «в одночасье» отказались от своих обязательств по обслуживанию оборудования для ТЭКа, поставленного в Россию. Тем самым они в очередной раз показали себя ненадежными партнерами, принимающими политически мотивированные решения, которые в том числе бывают основаны на «недобросовестной конкуренции», продолжил президент.

«Факт остается фактом: западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям — недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной», — рассудил Путин.

В этой связи он указал на необходимость выстраивать полноценный энергетический суверенитет от добычи до транспортировки готовой продукции, не покупая оборудование за границей и тем самым достигая технологического лидерства.

По словам Путина, в отличие от стран Европы, где после отказа от российского рынка профильные компании стали терять технологии и сокращать персонал, российские специалисты его постоянно наращивают и развиваются, потому что востребованы на национальном рынке. При этом все чаще российским оборудованием интересуются во всем мире, отметил президент.

«Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас — и так будет развиваться этот процесс дальше. Что сделали-то? Купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете, ерунда! Но это реалии сегодняшнего бытия», — поделился своим видением глава государства.

О дефиците электроэнергии и тарифах

Путин отметил, что российская энергосистема является одной из крупнейших в мире, объекты страны вырабатывают в совокупности почти 270 гигаватт, и весь комплекс работает «стабильно и четко».

«Вместе с тем у нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии, прежде всего в районах, где строятся крупные индустриальные, транспортные, логистические проекты», — признал российский лидер.

Для покрытия этого дефицита необходимо развивать электросети, обновлять парки генерирующего оборудования и вводить в строй новые электростанции, продолжил Путин и подчеркнул, что энергокомпании не должны перекладывать свои затраты на потребителей, механически увеличивая тарифы. Президент призвал правительство подготовить предложения, которые будут обсуждаться на отдельном совещании.

Об атомной энергетике

Рассуждая об опыте страны в энергетической сфере, Путин заявил, что Россия «единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики» и сооружает атомные станции по всему миру, покрывая 90% рынка.

«По всему миру построено 110 энергоблоков отечественного, российского дизайна. <…> Строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей, формируем прочную национальную кадровую, научную и технологическую базу развития целых государств. На такой основе сооружаем АЭС в Египте, Бангладеш, Турции. Намерены углублять сотрудничество в атомной отрасли со странами глобального Юга, по линии БРИКС. Здесь мы уже очень активно работаем», — перечислил президент.

Он обратил внимание, что никто, кроме России, не строит малые АЭС. Глава государства сослался на экспертов в том, что атомная энергетика станет в будущем одной из ключевых отраслей мирового энергетического баланса, мощность атомных станций к 2050 году удвоится.

Путин заявил, что Россия будет добиваться такого же лидерства во всех прочих видах энергетической сферы.

«Здесь [в атомной энергетике] Россия действительно абсолютный лидер: никакой зависимости ни от кого. Все, что делается в атомной сфере, все делается в России. Абсолютно все то же самое будет во всех видах энергетической отрасли — и в нефтегазовом оборудовании то же самое», — указал он.

Об «энергетическом реализме»

В деловых кругах считают, что мир входит в эпоху «энергетического реализма», когда на первый план выходят не вопросы энергоперехода, а самого доступа к топливу, отметил Путин. К такому положению вещей, по его словам, привели «безрассудные, <…> безответственные шаги некоторых западных элит».