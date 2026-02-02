Статус русского языка и церкви на Украине являются «нерешаемыми вопросами», Москва и Киев не могут прийти к компромиссу по ним. Такое мнение журналист Алексей Венедиктов* высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI, комментируя ход переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Там есть нерешаемые вопросы, которые просто отложены сейчас. Это вопросы о роли русского языка в будущей Украине и Русской православной церкви. Они, на мой взгляд, не решаемы совсем. Там нет никакого и не может быть никакого компромисса», — сказал Венедиктов*.

По мнению журналиста, власть и общество на Украине воспринимают Русскую православную церковь «как буквально агента влияния, как агента ФСБ, КГБ, ВЧК, НКВД».

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел озвучил условия завершения конфликта на Украине.

«Наша принципиальная позиция следующая: нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация <…> Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине», — сказал Путин.

Украинские войска должны быть выведены из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, заявил российский лидер.

В августе 2025 года Путин сообщил, что условия Москвы не изменились. «Эти условия, безусловно, остались прежними. Это даже не условия, а цели, я сформулировал цели России», — отметил президент. По его словам, главное — «искоренить причины», породившие конфликт.

«И гуманитарный вопрос — это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианской церкви на Украине. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений, мира», — добавил Путин.

В 2022 году Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) объявила о полной независимости и самостоятельности и выразила несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно российской военной операции.

Однако украинские власти обвиняют УПЦ в работе на Москву. Ее предстоятель, митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства. С 2022 года против представителей УПЦ открыли более 200 уголовных дел, 40 священников приговорены к тюремным срокам. Весной 2024 года УПЦ сообщила, что около 1,5 тысячи ее храмов были захвачены.

В том же 2024 году на Украине был принят закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который запрещает деятельность в стране Русской православной церкви (РПЦ) и «аффилированных» с ней структур.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов