Белорусский блогер Влад Бумага заплатил Федеральной налоговой службе (ФНС) 1,2 млн рублей, погасив тем самым задолженность. Об этом сообщает «Постньюс».

В октябре 2025 года у блогера возникла задолженность в размере около 344 тыс. рублей. К 11 декабря она выросла на 876 тыс., образовав сумму в 1,2 млн рублей. Однако, по данным телеграм-канала Baza, в сентябре долг блогера перед налоговой составлял 2 млн рублей.

«Постньюс» отмечает, что недоимка была связана с деятельностью Бумаги как индивидуального предпринимателя, однако не уточняет, о каком бизнесе идет речь. Погашение долга позволило блогеру избежать блокировки банковских счетов со стороны ФНС.

В декабре Режевской городской суд Свердловской области отказал Бумаге во взыскании 30 тыс. рублей с уральского магазина «Карамелька» по делу о нарушении исключительных прав на его изображения «А4» и «Ламба» — там продавались футболки с фотографиями блогера. Представители Бумаги посчитали продукцию контрафактом и потребовали с владелицы магазина компенсацию и возмещение судебных издержек.

В суде заявили, что блогер не смог доказать право собственности на исключительные права на дизайн. Изображения на футболках также не совпадали с произведениями интеллектуальный собственности, на которые ссылалась сторона истца, пояснили в пресс-службе суда.

Кроме того, в марте 2025 года блогер объявил о банкротстве своей компании «Бумажная бумага». Соответствующее заявление было подано в арбитражный суд. На тот момент было зарегистрировано семь исков к фирме Бумаги на общую сумму около 40 млн рублей. Самый крупный иск — на 29,7 млн рублей — подало российское подразделение немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH ООО «Вильд Россия». Среди кредиторов был и «Сбербанк». По данным за 2024 год, компания блогера ушла в убыток на 110 млн рублей.

Уже в апреле, как писал Mash, Бумага принял решение закрыть пиццерию, открытую в 2023 году вместе с ресторатором Антоном Пинским. По данным канала, убыток сети точек фастфуда составил 26,3 млн рублей, в то же время образовалась и ее задолженность перед налоговой на сумму 500 тыс. рублей.

Влад Бумага известен тем, что в 2024 году принял участие в прямой линии президента России Владимира Путина. Разрешая блогеру задать вопрос, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал его «нетрадиционным гостем».