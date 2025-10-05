Владелец дома под Таганрогом, поврежденного в результате аварии с участием дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии Оделин Феррер, получил компенсацию за ущерб и подписал документы об отсутствии претензий к виновнице ДТП. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Авария произошла в ночь на 28 сентября в селе Николаевка. Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 25-летняя дочь Цапка, протаранил стену частного дома. Перед этим автомобиль двигался на скорости 136 км/ч при допустимой 60 км/ч, отмечает Shot.

По данным «Коммерсанта», мать Анастасии Анжела-Мария Оделин Феррер предлагала владельцу дома ремонт и оплату аренды жилья на этот период, но тот предпочел денежную выплату. Стороны заключили мировое заключение о внесудебном возмещении морального вреда и морального ущерба от ДТП.

«Денежная компенсация передана собственнику жилого дома в согласованном объеме, о чем у нотариуса составлены соответствующие документы», — заявил собеседник «Коммерсанта».

«Семь лямов в стене торчат»

Во время аварии Анастасия Оделин Феррер находилась в автомобиле с молодым человеком, они не пострадали. Источники «161.RU» сообщили, что на пассажирском сидении находился 20-летний сын прокурора.

Соседка пострадавшей семьи Лилия Яшенкова рассказывала порталу, что проснулась от громкого удара и увидела, что иномарка протаранила дом. После аварии находившиеся в машине девушка и молодой человек начали меняться местами. Очевидцы считают, что они пытались скрыть, кто именно был за рулем.

Яшенкова утверждает, что после произошедшего молодые люди не поинтересовались, пострадал ли кто-то в доме. Они шутили и курили, а парень якобы сказал девушке: «Круто ты припарковалась, зая, — семь лямов в стене торчат». После аварии молодой человек попытался завести машину, чтобы выехать из пролома, но у него не получилось, отмечает «161.RU».

Удар пришелся на детскую комнату, но в доме в тот день был только хозяин. Он находился в другой комнате и не пострадал. В доме повреждены газовая труба, проводка, разрушена стена и часть мебели, в том числе детская двухъярусная кровать.

Участников ДТП отправили на медицинское освидетельствование. Источники Baza и «161.RU» заявили, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Оба не в адеквате. Отказывались ехать на медосвидетельствование. Девушка вела себя крайне по-хамски: требовала у очевидцев удалять видео, угрожала посадить, кричала: “Ты знаешь, чья я дочь?“ Молодой человек тоже не молчал. Он угрожал сотрудникам ДПС и самому хозяину дома, предлагал замять дело на месте», — подчеркнул собеседник «161.RU».

В ГУ МВД России по Ростовской области не раскрывают информацию о возможном привлечении водителя к административной ответственности, в базе ГАС «Правосудие» данных также нет, указывает «Коммерсантъ».