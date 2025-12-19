После террористического нападения на пляже Бонди, случившегося 14 декабря, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о планах создать национальную программу выкупа огнестрельного оружия у населения. Об этом пишет The Washington Post.

Ожидается, что властям будут переданы сотни тысяч стволов, отметил Альбанезе.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк объяснил, что при выкупе владельцы будут получать компенсацию за отказ от орудий.

«Ужасные события в Бонди показывают, что нам нужно убрать больше оружия с наших улиц», — сказал он.

Как отмечает The Washington Post, помимо выкупа, в рамках программы по контролю за оборотом оружия власти планируют ввести и другие меры:

ограничить количество стволов, которые может иметь один владелец лицензии;

ограничить выдачи лицензий на оружие гражданам Австралии;

создать национальный реестр огнестрельного оружия для улучшения обмена информацией между правительствами.

В статье уточняется, что выкуп оружия может стать крупнейшим со времен резни в Порт-Артуре, произошедшей в 1996 году. Тогда в штате Тасмания погибли 35 человек, после чего властям было передано и уничтожено свыше 650 тыс. стволов.

С 2021 года в Австралии действует постоянная амнистия на оружие, позволяющая передавать незарегистрированное или ненужное огнестрельное оружие властям без каких-либо штрафных санкций, отмечает газета.

Теракт произошел на пляже Бонди во время празднования первого дня Хануки. В результате нападения погибли 15 человек, еще десятки получили ранения. Среди пострадавших — россиянка. Ей прострелили руку, угрозы жизни женщины нет.

Стрельбу, по данным властей, устроили Саджид Акрам и его сын Навид Акрам, предположительно на почве экстремизма. Саджида застрелили, Навиду предъявлены обвинения в 59 преступлениях, в том числе в 15 убийствах. У одного из стрелков, как выяснилось, была лицензия на ношение оружия, он законно владел шестью пистолетами, хотя и жил в пригороде.

Как рассказал премьер-министр Австралии, в сети велась видеотрансляция, «подтверждающая, что это было нападение, инспирированное ИГИЛ*».

*Организация признана террористической и запрещена в России