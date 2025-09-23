Трансляция знаменитой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» была приостановлена одним из кабельных операторов Молдовы вследствие технической ошибки. Об этом сообщил Совет по телевидению и радио (СТР) страны.

Соответствующее заявление было сделано после публикации агентства «Sputnik Молдова», которое сообщило о внезапном прекращении показа фильма в эфире одного из местных телеканалов. Журналисты сопроводили публикацию фотографией, запечатлевшей телеэкран с уведомлением на молдавском и русском, в котором приостановка вещания канала объяснялась трансляцией материала, якобы нарушающего положения медийного кодекса.

Законодательство Молдовы запрещает трансляцию и ретрансляцию программ информационного, аналитического, военного и политического характера, произведенных за пределами США, Канады, ЕС и стран-участниц Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Ограничения не распространяются на развлекательные фильмы и передачи, если они не пропагандируют милитаризм.

В СТР опровергли информацию о запрете показа фильма, заявив, что ни регулятор, ни другие госорганы таких решений не принимали. В ведомстве указали, что одно лишь изображение с уведомлением о блокировке не может служить доказательством, и напомнили о ранее распространявшихся, но неподтверждённых сообщениях о запрете мультфильма «Смешарики».

Запрет на трансляцию в Молдавии «милитаристских» художественных фильмов из некоторых стран был введен законом, принятым в 2022 году. Эта норма касается государств, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Россия присоединилась к Конвенции в 1996 году, и она начала для нее действовать в 1998-м. Однако в 2022 году Россия вышла из Совета Европы, что привело к денонсации ряда соглашений. На основании закона, принятого в феврале 2023 года, действие Конвенции для России было официально прекращено с 16 марта 2022 года.