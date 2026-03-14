Тюменский бизнесмен, владелец холдинга «Сибинтел» Владимир Шевчик отказался финансировать «Единую Россию» на выборах-2026, пишет URA.RU со ссылкой на источники из «местного истеблишмента».

Как предполагают собеседники агентства, решение Шевчика может быть вызвано конфликтом с несколькими областными политиками. Сам бизнесмен, который назван в статье «влиятельным олигархом», не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Источники URA.RU также утверждают, что Шевчик намеревался оставить управление местным Фондом поддержки регионального сотрудничества и развития. Эта организация долгие годы была основным спонсором ЕР. Так, на выборах в Тюменскую областную думу в 2021 году фонд выделил «Единой России» 8 млн рублей, отмечается в материале.

В то же время власти отказали Шевчику в переводе участка сельхозземли вблизи аэропорта «Рощино» на баланс города, отмечает агентство. Предложение изменить статус земель было озвучено на общественных слушаниях в мэрии Тюмени с участием бизнесмена. Предположительно, этот участок требовался Шевчику для коммерческих целей. Тюменские власти заблокировали инициативу, назвав ее «преждевременной».

«По результатам рассмотрения проекта изменений в Генеральный план на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию гордумы часть территории северо-западной части, расположенная в зоне сельскохозяйственных угодий, не включена в предлагаемые границы населенного пункта город Тюмень», — приводит URA.RU ответ администрации Тюмени. Единый день голосования состоится в России 20 сентября 2026 года. В этот день в Тюменской области и еще в 38 регионах изберут новые составы законодательных собраний региона, а в 10 административных центрах — горсоветов. Кроме того, пройдут выборы в Госдуму IX созыва. В семи регионах изберут губернаторов.

11 марта «Единая Россия» начала регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании для выдвижения на выборы в Госдуму и другие избирательные кампании.

РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП), писал, что в пятерку лидеров списка ЕР на парламентских выборах вошли председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Московского клинического научно-исследовательского центра «Больница № 52», бывший сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Герой труда Марьяна Лысенко, начальник центрального штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин (позывной в ходе боевых действий на Украине — Струна), а также военный корреспондент, замгендиректора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.

По данным РБК, в АП довели до региональных властей следующие целевые показатели на выборы в Госдуму: явка — 50%, результат «Единой России» — 55%. Источник издания уточнил, что речь идет не о показателях, которых нужно добиться в каждом регионе, а об общем совокупном результате, который хотели бы видеть в Кремле.

В декабре 2025 года Дмитрий Медведев на заседании генсовета ЕР предположил, что в будущем возникнет необходимость «готовиться к более сложным временам» и призвал членов партии иметь это в виду.