Результаты парламентских выборов, которые проходят в Молдове 28 сентября, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

По словам Санду, вмешательств в выборы «было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы». В частности, на этой неделе «определенные шаги» были предприняты Центральной избирательной комиссией (ЦИК). О чем именно идет речь, президент не уточнила.

Еще до выборов Санду неоднократно обвиняла Москву в попытках вмешаться в парламентские выборы. Так, в середине сентября в разговоре с Financial Times она заявила, что Россия с помощью священников РПЦ и сети ботов пытается повлиять на граждан, которые находятся за рубежом. В конце июля она говорила, что Москва хочет «контролировать» республику, поэтому якобы планирует вмешаться. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что руководство республики избрало линию «на полное абстрагирование» от Москвы. По его словам, часть населения, которая поддерживает развитие добрых отношений с Россией, «не получит права использовать свой голос». «И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах», — объяснил Песков.

Санду также заявила о многочисленных нарушениях на выборах, включая организованный подвоз избирателей, сообщения о бомбах, работу «криминальных группировок» и коррупцию. Она призвала «не продавать голоса <…> за €400» и честно голосовать.

«Молдова, наш дорогой дом, находится в опасности и нуждается в помощи каждого из вас. Вы можете спасти ее сегодня своим голосом. Завтра может быть слишком поздно», — цитирует телеграм-канал «Блокнот Молдова» слова Санду.

По данным ассоциации по наблюдению за выборами Promo-Lex, к 15:00 мск на выборах в Молдове было зафиксировано 344 нарушения. В их числе, афиши и агитационные панно, необоснованное присутствие на участках для голосования, нарушение тайны голосования, съемка процесса голосования конкурентами, передает «Sputnik Молдова». В ряд избирательных участков за рубежом поступили анонимные угрозы о минировании. Кроме того, агентство публикует ролик, на котором проводят инструктаж для предполагаемых избирателей. На видео они сидят в автобусе, а мужчина якобы объясняет им, за кого именно нужно проголосовать.

О возможной отмене результатов парламентских выборов также сообщил экс-президент Молдовы и лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон. По его утверждению, власти рассматривают такой сценарий из-за информации о вмешательстве, однако оппозиция «не позволит аннулировать голоса граждан».

Среди прочего, Додон обвинил Запад во вмешательстве в выборы.

«Мы видели это вмешательство посредством всяких фондов, через Сороса и неправительственные организации, которые запугивали людей. Мы считаем это неправильно. Наша партия выступает за хорошие отношения и с Востоком, и с Западом», — сказал политик.

Один из лидеров блока «Альтернатива» Марк Ткачук утверждает, что в преддверии этих парламентских выборов якобы был поставлен рекорд по «запугиванию, <…> распространению тяжелейших форм клеветы, дезинформации, манипуляций, по попыткам превратить всю <…> страну в поле боя».

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин назвал избирательную кампанию «самой грязной и самой коррумпированной за всю историю». Посол России в Кишиневе Олег Озеров подтвердил, что не встречал «более грязной избирательной кампании».

Он заявил, что заявления первых лиц Молдовы о якобы вмешательстве Москвы в выборы являются абсолютно бездоказательными. По словам Озерова, недопуск на избирательные участки ряда иностранных наблюдателей, в том числе из России, ставит под сомнение «корректность» выборов.

«Не допуская наблюдателей, вы тем самым говорите, что вы им не доверяете. А если вы им не доверяете, то, значит, вы не уверены в том, что процесс у вас до конца прозрачный и демократический», — убежден дипломат.