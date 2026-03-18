СССР ничего не взял за то, что Берлинская стена была разрушена, Германия же поддерживает военные действия на Украине и препятствует воссоединению, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает корреспондент RTVI.

В день воссоединения Крыма с Россией в закрытой для СМИ части пленарного заседания депутаты Госдумы вновь говорили о влиянии Запада на происходящее на Украине.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о воссоединении Крыма и России, о воссоединении искусственно разделенного единого народа, вспомнил пример Германии с падением Берлинской стены.

«Даже в самое непростое для нас время наша страна — Советский Союз — сделал всё для того, чтобы воссоединились восточные немцы и западные. При этом ничего ни с кого не взяли, только радовались тому, что стена была разрушена. Хотя все мы знаем, сколько горя принесла фашистская Германия…» — сказал Володин.

При этом он противопоставил позицию СССР и позицию Германии по выбору жителей Крыма и Донбасса, а также осудил действия канцлера Фридриха Мерца.

«И сегодня, когда вот видим, что происходит на Украине, не можем не только понять, но и осуждаем действия Мерца и ему подобных, когда Германия поставляет оружие на Украину, поддерживает военные действия», — рассуждает Володин.

Это всё «следствие как раз той идеологии, с которой боролся весь мир», сказал он, подчеркнув, что «ее носители в Германии остались, и сегодня они свое темное дело пытаются продолжить».

В конце января Мерц отверг идею прямых переговоров ФРГ с Россией и заявил, что Берлин не хочет выступать в роли посредника в переговорном процессе Москвы и Киева. Комментируя слова немецкого канцлера, в Кремле отметили, что Германия не проявляла и не проявляет интереса к посредничеству в рамках урегулирования на Украине. «И сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мерц также исключил смягчение антироссийских санкций в связи с кризисом, вызванным эскалацией вокруг Ирана. «Мы считаем, что ослаблять санкции против России неправильно по любой причине», — сказал канцлер, комментируя соответствующее решение США.